Secciones
SociedadActualidad

Castraciones gratuitas: dónde estará el quirófano móvil entre el 25 y 28 de noviembre

La Dirección de Población Animal de la Municipalidad anunció el cronograma de castraciones para la semana próxima.

Castraciones gratuitas: dónde estará el quirófano móvil entre el 25 y 28 de noviembre Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece un servicio gratuito de castración para animales de compañía. Como cada semana, los interesados en llevar a sus mascotas podrá hacerlo, conociendo los horarios y la modalidad de atención, además de la forma en que deben preparar a sus animales antes de la intervención quirúrgica.

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Las castraciones se realizarán los días hábiles de la próxima semana, entre el martes 25 y el viernes 28. El lunes no habrá atención debido al feriado por el traslado del Día de la Soberanía. Los especialistas estarán en el CDI Chañaritos de Diagonal Sur 3500 del barrio Policial IV.

Para pedir turnos y realizar consultas, habrá que concurrir a esa dirección el martes 25 de noviembre, a partir de las 8. Quienes tengan a sus mascotas listas ese día para la operación, también podrán aprovechar la primera jornada de castraciones.

Cómo preparar a tus perros y gatos para la castración

- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.

- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.

- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses.

- No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.

- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
5

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
6

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios