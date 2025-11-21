Castraciones gratuitas: dónde estará el quirófano móvil entre el 25 y 28 de noviembre

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece un servicio gratuito de castración para animales de compañía. Como cada semana, los interesados en llevar a sus mascotas podrá hacerlo, conociendo los horarios y la modalidad de atención, además de la forma en que deben preparar a sus animales antes de la intervención quirúrgica.
Las castraciones se realizarán los días hábiles de la próxima semana, entre el martes 25 y el viernes 28. El lunes no habrá atención debido al feriado por el traslado del Día de la Soberanía. Los especialistas estarán en el CDI Chañaritos de Diagonal Sur 3500 del barrio Policial IV.
Para pedir turnos y realizar consultas, habrá que concurrir a esa dirección el martes 25 de noviembre, a partir de las 8. Quienes tengan a sus mascotas listas ese día para la operación, también podrán aprovechar la primera jornada de castraciones.
Cómo preparar a tus perros y gatos para la castración
- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.
- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.
- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses.
- No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.
- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.