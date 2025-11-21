Las peores contraseñas del año: “En 2025 seguimos usando claves que se rompen en un segundo”

“Google te advierte si una contraseña fue filtrada”

Otra consulta frecuente es por qué Google notifica que una contraseña es insegura o repetida. Mai fue categórico: “Google lo hace porque cruza datos de brechas de seguridad reportadas en todo el mundo. Si tu clave estuvo en un sitio que sufrió una filtración, te lo advierte para evitar que un atacante pruebe esa misma combinación en otros servicios”.