Liberaron a Brenda Barattini, la mujer que le mutiló el pene a su amante con una tijera de podar

Qué dijo Brenda Barattini: las explicaciones que intentó dar ante la Justicia por la mutilación

Barattini, a la hora de hablar, no pudo negar el hecho. Pero sí dio sus explicaciones de por qué había actuado así. Fueron, en total, dos versiones. Primero aseguró que Sergio había intentado violarla. Explicó que lo habia invitado a su departamento pero que, una vez allí, el hombre se había aprovechado de ella. Sin embargo, esta versión no le duró mucho.