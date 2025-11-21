¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

La versión comenzó a circular con fuerza este jueves en redes sociales y en algunos portales: supuestamente, Uber lanzaría en Argentina un nuevo servicio llamado Uber Shuttle —apodado por los usuarios como “Bondi Uber”— con micros chárter económicos, tarifa fija de $500, unidades de 49 pasajeros y salidas programadas cada 15 minutos desde fines de diciembre. El mensaje, replicado miles de veces, aseguraba incluso que el sistema permitiría reservar lugares desde la aplicación, igual que en Brasil.