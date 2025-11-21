Secciones
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Desde hace días circula la versión: Uber implementaría, como ya lo hace en otros países, Uber Shuttle, colectivos con recorridos fijos y a bajo costo.

Ante la viralización de la versión, la empresa lo desmintió Ante la viralización de la versión, la empresa lo desmintió
Hace 25 Min

La versión comenzó a circular con fuerza este jueves en redes sociales y en algunos portales: supuestamente, Uber lanzaría en Argentina un nuevo servicio llamado Uber Shuttle —apodado por los usuarios como “Bondi Uber”— con micros chárter económicos, tarifa fija de $500, unidades de 49 pasajeros y salidas programadas cada 15 minutos desde fines de diciembre. El mensaje, replicado miles de veces, aseguraba incluso que el sistema permitiría reservar lugares desde la aplicación, igual que en Brasil.

Sin embargo, esa información es falsa. Ante la viralización de la versión, la empresa lo desmintió: "Desde Uber, no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina".

Con esa frase, la compañía echó por tierra cualquier expectativa de que el servicio de combis o minibuses de Uber esté cerca de aterrizar en el país.

De dónde salió el rumor

El falso anuncio se apoyó en la existencia real de Uber Shuttle, un servicio que la empresa opera en algunos países —como Brasil— y que funciona bajo modalidad de trayectos fijos, reserva anticipada y unidades de mayor capacidad.

Estas características fueron usadas como base para inventar detalles inexistentes: supuestas tarifas locales, fechas de lanzamiento, cantidad de pasajeros y rutas argentinas.

La circulación masiva en redes sociales alimentó la idea de que el desembarco era inminente, pese a que no existió ningún anuncio oficial ni comunicado previo de la compañía.

