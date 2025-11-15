Estas son las seis ciudades más oscuras del mundo

En la totalidad de Argentina, estamos acostumbrados a empezar el día con la luz del sol. Desde las primeras horas de la mañana, su presencia organiza nuestras rutinas y aporta una dosis de energía que pocas veces apreciamos. Ya sea en pleno invierno o bajo el calor del verano, el sol marca el ritmo de la vida cotidiana, y su ausencia, si acaso hay un día nublado, apenas dura unas horas. Pero en otras partes del mundo, la historia es muy diferente.
Existen ciudades donde el sol no aparece durante semanas o incluso meses enteros. Son localidades ubicadas en los extremos del planeta, dentro o cerca del Círculo Polar Ártico, donde la inclinación del eje terrestre impide que la luz solar llegue durante el invierno. Según un artículo publicado por Forbes, estas son algunas de las ciudades más oscuras del mundo.
Las ciudades más oscuras
1. Utqiaġvik, Alaska (Estados Unidos)
Ubicada en el punto más al norte del país, esta ciudad de unos 5.000 habitantes entra en completa oscuridad a fines de noviembre. Luego de su último atardecer del año, el sol no vuelve a salir hasta enero. Durante ese período, la noche polar cubre todo el paisaje ártico de Utqiaġvik, antes conocida como Barrow.
2. Tromsø, Noruega
En esta ciudad del norte noruego, la noche polar comienza el 27 de noviembre y se extiende hasta el 15 de enero. A pesar de la falta de luz, Tromsø mantiene una vida cultural activa y, gracias a la Corriente del Golfo, sus temperaturas invernales son relativamente moderadas: entre -4 °C y -8 °C.
3. Longyearbyen, Svalbard (Noruega)
Una de las localidades más al norte del planeta, Longyearbyen pasa sin sol desde fines de octubre hasta mediados de febrero. En pleno invierno, las temperaturas descienden hasta los -20 °C. Curiosamente, desde abril hasta agosto, se vive el fenómeno inverso: el sol nunca se pone.
4. Murmansk, Rusia
La ciudad más grande del mundo por encima del Círculo Polar Ártico entra en noche polar desde principios de diciembre hasta comienzos de enero. Situada en la península de Kola, Murmansk permanece conectada al mar durante todo el año gracias a que sus aguas no se congelan.
5. Inuvik, Canadá
Localizada en los Territorios del Noroeste, esta pequeña ciudad canadiense atraviesa un mes de oscuridad entre diciembre y enero. Las temperaturas pueden alcanzar los -30 °C, aunque suele haber algo de luz tenue durante el día. En verano, en cambio, disfruta de días frescos con máximas de 15 a 20 °C.
6. Kiruna, Suecia
En esta ciudad de la región de Laponia, la noche polar dura unas tres semanas a fines de diciembre. Si bien el sol no aparece, las auroras boreales ofrecen un espectáculo natural que compensa la oscuridad y atrae visitantes cada año.