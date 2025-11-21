Secciones
El misterio de Schumacher: las tristes revelaciones de un amigo y los pocos que aún pueden verlo

Un allegado reveló detalles del silencio que lo rodea y del pequeño grupo de figuras de la F1 que aún puede visitarlo, avivando la conmoción por su ausencia.

Hace 2 Hs

Más de once años después del accidente de esquí que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, el hermetismo alrededor de su estado continúa siendo casi absoluto. La reciente intervención pública de Richard Hopkins —exjefe de operaciones de Red Bull y conocedor del ambiente de la Fórmula 1— volvió a poner en primer plano el muro de silencio que rodea al siete veces campeón del mundo.

En diálogo con SPORTbible, Hopkins fue contundente al referirse al expiloto: “No creo que volvamos a ver a Michael”, afirmó, dejando en claro su incomodidad al hablar del tema y subrayando que la reserva extrema forma parte de una decisión firme de la familia Schumacher.

Un accidente que selló el hermetismo

Desde aquella caída en los Alpes franceses, en diciembre de 2013, que le provocó un grave traumatismo cerebral apenas un año después de su retiro de la Fórmula 1, la información oficial ha sido mínima. Schumacher pasó meses en coma inducido y luego atravesó un largo proceso de rehabilitación entre Suiza y la casa familiar en Mallorca.

Hopkins admitió no tener contacto directo con el núcleo íntimo y remarcó que las actualizaciones son prácticamente inexistentes incluso para quienes alguna vez fueron parte del entorno profesional del alemán. Solo confirmó que Schumacher cuenta con un médico personal y que la familia mantiene un cuidado extremo de su privacidad.

Quiénes pueden visitarlo: un círculo de tres nombres

Las visitas están restringidas a un puñado de figuras históricas de la Fórmula 1:

Jean Todt, su exjefe en Ferrari, Ross Brawn, artífice técnico de sus mayores éxitos, y Gerhard Berger, expiloto y amigo cercano.

Hopkins ironizó sobre el hermetismo: “Aunque fueras el mejor amigo de Ross Brawn, no te contaría nada ni después de un gran vino tinto”, para ilustrar cuán inaccesible es cualquier detalle de la salud del expiloto.

Privacidad blindada tras un intento de extorsión

El círculo íntimo reforzó aún más el secretismo este año, luego de que tres personas fueran condenadas por intentar extorsionar a la familia con supuestos videos y material médico por los que exigían 12 millones de libras. El entorno de Schumacher consideró insuficiente la pena y anunció que apelará, dejando claro que no tolerará intromisiones de ningún tipo.

Más allá de la leyenda deportiva —91 victorias, 68 poles y 77 récords de vuelta—, Hopkins recordó al hombre fuera de las pistas: un padre presente y un esposo dedicado, muy lejos de la imagen fría y feroz que proyectaba en el paddock. “Era un gran padre y un gran esposo”, resumió.

