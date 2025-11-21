El misterio de Schumacher: las tristes revelaciones de un amigo y los pocos que aún pueden verlo

Más de once años después del accidente de esquí que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, el hermetismo alrededor de su estado continúa siendo casi absoluto. La reciente intervención pública de Richard Hopkins —exjefe de operaciones de Red Bull y conocedor del ambiente de la Fórmula 1— volvió a poner en primer plano el muro de silencio que rodea al siete veces campeón del mundo.