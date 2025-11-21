Secciones
SociedadTecnología

Crean en Argentina una inteligencia artificial que te ayuda a pagar tus deudas

Te consigue una quita y un plan de pagos

La app argentina que usa inteligencia artificial para bajar tus deudas La app argentina que usa inteligencia artificial para bajar tus deudas
Hace 2 Hs

En medio de una crisis económica prolongada y un sistema financiero poco empático, miles de argentinos quedan atrapados en un ciclo de deudas del que cuesta salir. Presión, ansiedad y falta de herramientas se combinan para dificultar la recuperación financiera. Ante este escenario, dos emprendedores argentinos decidieron crear una solución tecnológica para acompañar a quienes no saben cómo enfrentar una deuda: una inteligencia artificial que negocia quitas reales, arma planes de pago y ayuda a reorganizar la economía personal.

Una app argentina que busca darle alivio al deudor

Rodrigo De Britos y Rodolfo Maccioni vivieron en carne propia lo que implica lidiar con cobranzas agresivas, falta de información y procesos burocráticos interminables. Esa experiencia los impulsó a crear Chau a Tus Deudas (CTD), la primera plataforma integral de negociación de deudas basada en inteligencia artificial con enfoque emocional.

“Alguna vez también tuvimos que enfrentar situaciones como tener una deuda impaga y lidiar con la presión excesiva de las empresas de cobranzas”, cuentan a iProUP los fundadores.

Hoy, la plataforma ya suma más de 250 clientes activos y gestionó más de 3.000 deudas impagas, principalmente de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Cómo funciona la IA que negocia tus deudas

La herramienta opera a través de MATE, un chatbot con inteligencia artificial que interactúa con usuarios en situación de morosidad y los acompaña en momentos de angustia, dudas o estrés financiero.

Servicios que ofrece CTD

Diagnóstico inicial automatizado.

Asesoramiento humano complementario.

Diseño de un plan de ahorro realista.

Acompañamiento hasta la renegociación o cancelación con quita.

Su costo mensual es de $4.900, pensado para ser accesible.

“En un mismo contacto se ofrece un abogado, un economista y un coach motivacional. MATE no solo responde: escucha, calma, explica y guía”, detallan.

Además, la herramienta ayuda a ordenar gastos cotidianos para evitar que el usuario vuelva a endeudarse. “A largo plazo, logramos que las deudas dejen de ser un problema”, afirman los emprendedores.

Educación financiera + IA: el diferencial del servicio

Para De Britos y Maccioni, el corazón de CTD no es la negociación en sí, sino el acompañamiento integral.

“CTD no se parece a un estudio jurídico ni a una financiera: su diferencial está en la educación financiera, la negociación responsable y un plan de ahorro que permita encarar las deudas con dinero en mano, algo clave para obtener descuentos reales”, explica De Britos.

La startup destaca que muchos usuarios contactan al chatbot en horarios insólitos.

“Hay personas que nos escriben a las 3 AM porque no pueden dormir por la presión financiera. La IA nos permite estar disponibles cuando nadie más lo está”, remarcan.

Expansión regional: el próximo paso de la startup

CTD nació con una inversión inicial de USD 50.000, que fue creciendo a medida que la empresa se consolidó. El objetivo ahora es expandirse a Chile, Uruguay y México, mercados con altos índices de morosidad.

La compañía quiere multiplicar su base de 350 usuarios y superar las 3.000 gestiones ya realizadas. Para eso buscan una nueva ronda de financiación que permita escalar la tecnología, potenciar la IA y ampliar el equipo.

“Más allá del capital, teníamos algo más valioso: la experiencia real de haber estado del otro lado del mostrador”, reflexiona De Britos.

“Salir de las deudas es posible”: el mensaje detrás del proyecto

Los fundadores aseguran que la misión de CTD va más allá de la tecnología: quieren cambiar la narrativa en torno a la morosidad.

“En un país donde tener deudas es más común que tener ahorros, Chau a Tus Deudas propone una nueva historia: la de las segundas oportunidades. Porque salir de las deudas es posible y, sobre todo, porque no están solos”, concluyen.

Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Uso del celular: sanciones más duras reabren la discusión sobre tecnología y escuela

Uso del celular: sanciones más duras reabren la discusión sobre tecnología y escuela

Viajar al exterior en 2026: cuánto aumentaron los precios y qué destinos siguen siendo más baratos que Argentina

Viajar al exterior en 2026: cuánto aumentaron los precios y qué destinos siguen siendo más baratos que Argentina

Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
3

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva
6

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios