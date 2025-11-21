Crean en Argentina una inteligencia artificial que te ayuda a pagar tus deudas

En medio de una crisis económica prolongada y un sistema financiero poco empático, miles de argentinos quedan atrapados en un ciclo de deudas del que cuesta salir. Presión, ansiedad y falta de herramientas se combinan para dificultar la recuperación financiera. Ante este escenario, dos emprendedores argentinos decidieron crear una solución tecnológica para acompañar a quienes no saben cómo enfrentar una deuda: una inteligencia artificial que negocia quitas reales, arma planes de pago y ayuda a reorganizar la economía personal.
Una app argentina que busca darle alivio al deudor
Rodrigo De Britos y Rodolfo Maccioni vivieron en carne propia lo que implica lidiar con cobranzas agresivas, falta de información y procesos burocráticos interminables. Esa experiencia los impulsó a crear Chau a Tus Deudas (CTD), la primera plataforma integral de negociación de deudas basada en inteligencia artificial con enfoque emocional.
“Alguna vez también tuvimos que enfrentar situaciones como tener una deuda impaga y lidiar con la presión excesiva de las empresas de cobranzas”, cuentan a iProUP los fundadores.
Hoy, la plataforma ya suma más de 250 clientes activos y gestionó más de 3.000 deudas impagas, principalmente de tarjetas de crédito y préstamos personales.
Cómo funciona la IA que negocia tus deudas
La herramienta opera a través de MATE, un chatbot con inteligencia artificial que interactúa con usuarios en situación de morosidad y los acompaña en momentos de angustia, dudas o estrés financiero.
Servicios que ofrece CTD
Diagnóstico inicial automatizado.
Asesoramiento humano complementario.
Diseño de un plan de ahorro realista.
Acompañamiento hasta la renegociación o cancelación con quita.
Su costo mensual es de $4.900, pensado para ser accesible.
“En un mismo contacto se ofrece un abogado, un economista y un coach motivacional. MATE no solo responde: escucha, calma, explica y guía”, detallan.
Además, la herramienta ayuda a ordenar gastos cotidianos para evitar que el usuario vuelva a endeudarse. “A largo plazo, logramos que las deudas dejen de ser un problema”, afirman los emprendedores.
Educación financiera + IA: el diferencial del servicio
Para De Britos y Maccioni, el corazón de CTD no es la negociación en sí, sino el acompañamiento integral.
“CTD no se parece a un estudio jurídico ni a una financiera: su diferencial está en la educación financiera, la negociación responsable y un plan de ahorro que permita encarar las deudas con dinero en mano, algo clave para obtener descuentos reales”, explica De Britos.
La startup destaca que muchos usuarios contactan al chatbot en horarios insólitos.
“Hay personas que nos escriben a las 3 AM porque no pueden dormir por la presión financiera. La IA nos permite estar disponibles cuando nadie más lo está”, remarcan.
Expansión regional: el próximo paso de la startup
CTD nació con una inversión inicial de USD 50.000, que fue creciendo a medida que la empresa se consolidó. El objetivo ahora es expandirse a Chile, Uruguay y México, mercados con altos índices de morosidad.
La compañía quiere multiplicar su base de 350 usuarios y superar las 3.000 gestiones ya realizadas. Para eso buscan una nueva ronda de financiación que permita escalar la tecnología, potenciar la IA y ampliar el equipo.
“Más allá del capital, teníamos algo más valioso: la experiencia real de haber estado del otro lado del mostrador”, reflexiona De Britos.
“Salir de las deudas es posible”: el mensaje detrás del proyecto
Los fundadores aseguran que la misión de CTD va más allá de la tecnología: quieren cambiar la narrativa en torno a la morosidad.
“En un país donde tener deudas es más común que tener ahorros, Chau a Tus Deudas propone una nueva historia: la de las segundas oportunidades. Porque salir de las deudas es posible y, sobre todo, porque no están solos”, concluyen.