Crean en Argentina una inteligencia artificial que te ayuda a pagar tus deudas

En medio de una crisis económica prolongada y un sistema financiero poco empático, miles de argentinos quedan atrapados en un ciclo de deudas del que cuesta salir. Presión, ansiedad y falta de herramientas se combinan para dificultar la recuperación financiera. Ante este escenario, dos emprendedores argentinos decidieron crear una solución tecnológica para acompañar a quienes no saben cómo enfrentar una deuda: una inteligencia artificial que negocia quitas reales, arma planes de pago y ayuda a reorganizar la economía personal.