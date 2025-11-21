Secciones
Colapinto, sincero y preocupado tras un viernes difícil en Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

El piloto argentino cerró un inicio complejo en el Gran Premio de Las Vegas: fue 20° en la FP1 y 16° en la FP2, sin poder completar una vuelta rápida con neumáticos blandos por las banderas rojas.

Hace 2 Hs

El piloto argentino Franco Colapinto enfrentó un viernes complicado en el arranque del Gran Premio de Las Vegas. Tras bajarse del A525, fue contundente: un “sincericidio” para describir su frustración con el rendimiento del coche. 

En la primera práctica libre, Colapinto finalizó último (20°, 1:36.758). En la FP2, logró una mejora para cerrar en el puesto 16 con 1:34.824. Sin embargo, el día estuvo lejos de ser productivo: no pudo completar un intento rápido con neumáticos blandos debido a las dos banderas rojas provocadas por una alcantarilla floja. Eso impidió ajustar el balance y comparar sensaciones en una pista que exige precisión.

Las declaraciones del piloto fueron tan sinceras como preocupantes. Admitió que le cuesta “tener buenas sensaciones con el coche” y que el primer contacto con el circuito resultó “difícil”, con muy poco grip atrás y un auto “inmanejable en la parte trasera” durante la FP1. La falta de agarre continuó en la FP2, especialmente con el compuesto más rápido. “La parte trasera no tenía nada de grip… la goma blanda fue todavía peor”, dijo. Remarcó que no pudo dar ni una sola vuelta representativa con ese neumático. “Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor, pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, explicó.

Entre las causas, Colapinto apuntó a un factor clave: el cambio de chasis tras su accidente en Brasil. El auto anterior no pudo repararse para esta carrera y eso podría haber alterado sus sensaciones: “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis”, dijo. Incluso expresó su deseo de volver a usar el anterior: “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, señaló.

El balance del día, difundido por Alpine, fue tajante: “un día complicado”. Pese a todo, valoró que en la FP2 “hubo signos de mejora”, aunque insistió en que el equipo debe trabajar “urgentemente” durante la noche. “Esta noche trabajaremos duro para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”, cerró.

Colapinto volverá a pista para la FP3 a las 21.30 (hora argentina). La clasificación será desde las 1 de mañana, donde buscará revertir un inicio cuesta arriba en Las Vegas.

