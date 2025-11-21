Colapinto, sincero y preocupado tras un viernes difícil en Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

Las declaraciones del piloto fueron tan sinceras como preocupantes. Admitió que le cuesta “tener buenas sensaciones con el coche” y que el primer contacto con el circuito resultó “difícil”, con muy poco grip atrás y un auto “inmanejable en la parte trasera” durante la FP1. La falta de agarre continuó en la FP2, especialmente con el compuesto más rápido. “La parte trasera no tenía nada de grip… la goma blanda fue todavía peor”, dijo. Remarcó que no pudo dar ni una sola vuelta representativa con ese neumático. “Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor, pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, explicó.