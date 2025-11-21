Colapinto se topó con algunas dificultades en las prácticas libres del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Motivo de la bandera roja
La interrupción final también se debió a otra alcantarilla comprometida, y por eso, con apenas un par de minutos por disputar, dirección de carrera decidió no relanzar la tanda para garantizar la seguridad.
Final confirmado
La FP2 terminó con Norris en lo más alto, Antonelli segundo y Leclerc tercero pese a haber quedado detenido en pista. Gasly cerró en el 12° puesto y Colapinto en el 16°.
Bandera roja definitiva
A dos minutos del final, la práctica volvió a detenerse y la dirección de carrera decidió darla por concluida. Aún no hay detalles claros sobre el nuevo incidente, pero la FP2 quedó cerrada.
Problemas para Leclerc
A falta de tres minutos para el cierre de la FP2, el monegasco sufrió la detención de su auto y quedó fuera de acción.
Se reanuda la actividad
Finalmente, tras la inspección rápida, todo indica que la pista está en condiciones y algunos autos vuelven a salir para completar los minutos restantes de la FP2.
Situación bajo bandera roja
Con todos los autos detenidos en boxes, el cronómetro se congela con Norris al frente, Antonelli segundo y Leclerc tercero. Gasly aparece 12° y Colapinto se ubica 16°.
Primeras versiones del incidente
Todo apunta a un problema con una alcantarilla suelta que pudo haber sido succionada por el efecto suelo de algún auto y los restos habrían quedado en la pista, obligando a frenar la actividad por precaución.
Bandera roja
A 20 minutos del cierre, la sesión queda detenida y todavía no hay información oficial sobre el motivo de la interrupción.
Racing Bulls en alza
Con los neumáticos blandos lograron un salto notable: Hadjar se ubica 4° y Lawson, 5°. En la cima se mantiene Norris.
Sensaciones complicadas
El trazado sigue sin dar tregua. Nadie termina de encontrarse cómodo y los errores aparecen en cada sector. Ahora Leclerc pasa al frente, con Norris y Russell detrás. Colapinto cae al 13°.
Batalla británica
Norris, Hamilton y Russell se disputan la punta en tiempos casi calcados en esta segunda práctica libre.
Mercedes, a gusto en Las Vegas
Russell vuelve al frente y confirma el buen rendimiento del equipo, mientras Antonelli se mantiene 7° y mejora sus registros en cada giro.
Movidita la tanda
Ahora la referencia la marca Norris, con Piastri detrás y Hamilton en tercer lugar. Gasly se sostiene 6° y Colapinto permanece 11°.
Posiciones parciales
Tras 15 minutos de actividad, Hamilton marca el ritmo, seguido por Antonelli y Verstappen. Alpine se mete en la pelea: Gasly aparece 5° y Colapinto se coloca 6°.
Pista complicada
Varios pilotos, incluido Bearman, reportan que el asfalto está muy resbaladizo después de la ligera lluvia del inicio, lo que obliga a extremar precauciones en las primeras vueltas.
"The track is a bit slippery"— Formula 1 (@F1) November 21, 2025
Ollie Bearman confirming that the circuit is rather tricky right now after the light rain! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/5WxQIqR7EF
¡Comenzó la segunda práctica!
Así quedó la FP1
Setting the FP1 pace— Formula 1 (@F1) November 21, 2025
Charles Leclerc begins his Las Vegas weekend on the front foot! Here's your full classification from the session... #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/1BqZ4OmxSE
Final de la sesión
Leclerc se quedó con lo mejor de la FP1 con un tiempo de 1:34.802, seguido por Albon y Tsunoda. Colapinto terminó 20°, mientras que su compañero Gasly cerró en el 12° lugar.
Dificultades para Colapinto
No logra acomodarse con los neumáticos blandos, la opción que utiliza todo el lote, y cae al último lugar en la clasificación provisoria.
Leclerc marca el ritmo
El piloto de Ferrari encabeza la tanda, con Albon como inmediato perseguidor y Tsunoda completando los tres primeros lugares.
Susto para Norris
El británico tuvo un pequeño roce con el muro, pero sin daños relevantes y continúa en pista con normalidad.
"I hit the wall pretty hard"— Formula 1 (@F1) November 21, 2025
Lando Norris has had a moment out there, but he makes it back to the pits and heads back out sharpish! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gdNP6hNkRT
Colapinto pierde posiciones
El argentino cayó al puesto 19 en la tabla provisional mientras los tiempos siguen bajando en la FP1 de Las Vegas.
Ritmo extremo en Las Vegas
La velocidad en las rectas está provocando varios despistes, pero por ahora no hubo incidentes de importancia y la sesión sigue con normalidad.
Colapinto avanza en la FP1
Con todos los autos girando en el circuito de Las Vegas y el argentino se ubica 13º en los tiempos provisionales de la primera práctica libre.