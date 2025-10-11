Pampita reveló el diagnóstico que ella y sus hijos padecen: “Sentir que no podés es muy doloroso”

En el marco de una campaña de concientización, Pampita se sinceró frente a su audiencia y reveló un aspecto íntimo sobre su salud y la de sus hijos. La modelo contó que tanto ella como sus pequeños padecen de dislexia, una condición neurológica que afecta a la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez.
A través de un video publicado por la iniciativa "Unidos por la dislexia", Pampita compartió su relato sobre la condición que sufre y que también afecta a su familia. "Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria". En ese testimonio motivado por el Día Internacional de la Dislexia, la modelo destacó la importancia de la detección temprana para evitar mayores consecuencias.
Pampita participó en una campaña por la dislexia
El video, grabado para la organización sin fines de lucro, Disfam Argentina, la modelo explicó que este trastorno incide en la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez y remarcó que el diagnóstico temprano resulta fundamental para las familias. “Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender”, afirmó en la campaña.
“Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”, aseguró. Y pidió: “En octubre ayudemos a hacer visible la dislexia. La detección temprana salva vidas”.
La importancia de visibilizar la dislexia
La iniciativa que tuvo lugar el ocho de octubre, busca generar conciencia sobre este trastorno de aprendizaje, revelando los desafíos a los que las personas con dislexia se enfrentan día a día. Además, la campaña hizo un llamado a la empatía y al apoyo de la sociedad hacia quienes viven con esta condición.
La presentadora de los 8 Escalones utilizó su relevancia en los medios para recordar la importancia de hablar sobre el tema para que más personas puedan entender lo que significa vivir con esto.
Al concluir su mensaje, Pampita reiteró la importancia de crear una sociedad más inclusiva y consciente. “Es fundamental que todos seamos parte de este cambio, para que las personas con dislexia puedan desarrollarse plenamente”, concluyó haciendo énfasis en que si bien este trastorno muchas veces pasa inadvertido, afecta a millones de personas en todo el mundo.