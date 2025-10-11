Pampita reveló el diagnóstico que ella y sus hijos padecen: “Sentir que no podés es muy doloroso”

A través de un video publicado por la iniciativa "Unidos por la dislexia", Pampita compartió su relato sobre la condición que sufre y que también afecta a su familia. "Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria". En ese testimonio motivado por el Día Internacional de la Dislexia, la modelo destacó la importancia de la detección temprana para evitar mayores consecuencias.