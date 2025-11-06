Escándalo en Miss Universo 2025: denuncias de insultos, lágrimas y disculpas públicas en Tailandia

Todo comenzó cuando la representante de México se retiró en medio de una reunión con el organizador local, Nawat Itsaragrisil, después de que éste la insultara frente a sus compañeras. En una transmisión en vivo, que rápidamente se volvió viral, se escucha al empresario llamarla “tonta” por no publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes. Bosch, visiblemente afectada, abandonó el lugar acompañada por Miss Irak y luego denunció ante periodistas locales: “Me llamó tonta. El mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz”.