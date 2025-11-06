Secciones
Escándalo en Miss Universo 2025: denuncias de insultos, lágrimas y disculpas públicas en Tailandia

Miss México, Fátima Bosch, abandonó una reunión tras ser llamada “tonta” por el organizador tailandés. El incidente provocó una ola de solidaridad, la intervención de la presidenta mexicana y una crisis dentro del certamen.

APOYO. Fátima Bosch fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. APOYO. Fátima Bosch fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTO TOMADA DE COSMOPOLITAN.COM
Hace 1 Hs

El certamen Miss Universo 2025, que reúne a más de 120 concursantes en Tailandia, atraviesa su momento más turbulento. Lo que debía ser una celebración de belleza y empoderamiento femenino derivó en una tormenta de acusaciones, gestos de protesta y disculpas públicas que sacudieron al concurso más famoso del mundo. La mexicana Fátima Bosch, en el centro de la escena.

Todo comenzó cuando la representante de México se retiró en medio de una reunión con el organizador local, Nawat Itsaragrisil, después de que éste la insultara frente a sus compañeras. En una transmisión en vivo, que rápidamente se volvió viral, se escucha al empresario llamarla “tonta” por no publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes. Bosch, visiblemente afectada, abandonó el lugar acompañada por Miss Irak y luego denunció ante periodistas locales: “Me llamó tonta. El mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz”.

EN LA TORMENTA. Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen Miss Mundo, pidió disculpas entre lágrimas después del incidente con Fátima Bosch. EN LA TORMENTA. Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen Miss Mundo, pidió disculpas entre lágrimas después del incidente con Fátima Bosch. FOTO TOMADA DE HOLA.COM

El episodio generó un intento de retirada colectiva de las demás concursantes, frenado por la orden de Nawat de que se “sienten” las que desearan seguir en competencia. La tensión escaló hasta alcanzar resonancia política. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a Bosch y la elogió por “alzar la voz” ante una situación de agresión.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando participamos y decimos ‘no estoy de acuerdo’”, afirmó la mandataria, que ella misma sufrió un episodio de acoso callejero un día antes del incidente, hecho por el que presentó una denuncia.

La Organización Miss Universo también reaccionó. Su presidente, Raúl Rocha, condenó públicamente la actitud del organizador tailandés: “No permitiré que se violen los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres. Nawat ha olvidado el verdadero significado de ser un anfitrión genuino”. Rocha confirmó además que el papel de Itsaragrisil dentro del certamen será “limitado”.

HISTORIA FAMILIAR. Fátima Bosch es hija de un influyente dirigente de Pemex y sobrina de dos ex Miss México. HISTORIA FAMILIAR. Fátima Bosch es hija de un influyente dirigente de Pemex y sobrina de dos ex Miss México. FOTO TOMADA DE E-NTORNO.COM

Horas después, el empresario apareció en una conferencia de prensa vestido de esmoquin y llorando, alegando haber sido “traicionado” y justificando su comportamiento con la frase: “Soy humano. La presión es mucha”.

Pese a la polémica, Nawat participó de la ceremonia de apertura del concurso, donde ofreció una disculpa entre lágrimas a las candidatas reunidas. No es la primera vez que el ejecutivo tailandés protagoniza una controversia. En 2024, durante el Miss Grand International -otro certamen que preside-, las participantes protestaron por las precarias condiciones en un evento en Camboya.

Miss Universo 2025 ya acumulaba escándalos previos, como la investigación policial por un video promocional grabado en un hotel con el nombre de un casino en línea, lo que viola las leyes locales sobre juegos de azar. Salvo nuevos sobresaltos, la final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en la provincia de Nonthaburi.

