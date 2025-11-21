Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

El último fin de semana extra largo del año en Argentina comienza el viernes 21 de noviembre y se extenderá por cuatro días al combinar un día no laborable con el feriado del Día de la Soberanía Nacional. ¿Cómo funcionarán los servicios?
A pesar de que muchas personas disfrutarán de estos cuatro días libres seguidos (del viernes 21 al lunes 24), es fundamental entender que este receso no aplica a todos, pues hay una distinción importante entre “feriado” y “día no laborable” que afecta directamente tanto a la remuneración como al funcionamiento de los servicios.
El punto de quiebre es este viernes 21, que fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esta designación permite que cada institución o empresa sea quien determine si su personal realiza sus actividades normales o si se suma al asueto. En cambio, el lunes 24 sí constituye feriado nacional inamovible, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, lo que obliga al descanso o al pago doble.
Bancos: estarán cerrados hasta el martes
Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Sí funciona todo lo digital: cajeros automáticos operativos, home banking, billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, etc.), tarjetas de débito y crédito, y transferencias bancarias.
Administración pública: todo cerrado
Las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en esta jornada. Esto incluye:
Organismos nacionales, provinciales y municipales.
ANSES (tampoco atiende el lunes 24 por ser feriado).
AFIP.
Registro Civil.
Renaper.
Migraciones.
Supermercados y comercios: abiertos con normalidad
Buenas noticias para los que dejaron las compras para último momento: los supermercados funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
Los shopping centers y comercios de calle también abrirán, aunque muchos manejarán horarios especiales o reducidos. Consultá en las redes sociales de cada local antes de ir.