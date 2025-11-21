Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

El punto de quiebre es este viernes 21, que fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esta designación permite que cada institución o empresa sea quien determine si su personal realiza sus actividades normales o si se suma al asueto. En cambio, el lunes 24 sí constituye feriado nacional inamovible, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, lo que obliga al descanso o al pago doble.