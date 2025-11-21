Secciones
Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

La guía definitiva para planificar con éxito el cierre turístico de 2025.

Cómo funcionarán los comercios este viernes
Hace 1 Hs

El último fin de semana extra largo del año en Argentina comienza el viernes 21 de noviembre y se extenderá por cuatro días al combinar un día no laborable con el feriado del Día de la Soberanía Nacional. ¿Cómo funcionarán los servicios? 

A pesar de que muchas personas disfrutarán de estos cuatro días libres seguidos (del viernes 21 al lunes 24), es fundamental entender que este receso no aplica a todos, pues hay una distinción importante entre “feriado” y “día no laborable” que afecta directamente tanto a la remuneración como al funcionamiento de los servicios. 

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

El punto de quiebre es este viernes 21, que fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esta designación permite que cada institución o empresa sea quien determine si su personal realiza sus actividades normales o si se suma al asueto. En cambio, el lunes 24 sí constituye feriado nacional inamovible, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, lo que obliga al descanso o al pago doble.

Bancos: estarán cerrados hasta el martes

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Sí funciona todo lo digital: cajeros automáticos operativos, home banking, billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, etc.), tarjetas de débito y crédito, y transferencias bancarias.

Administración pública: todo cerrado

Las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en esta jornada. Esto incluye: 

Organismos nacionales, provinciales y municipales.

ANSES (tampoco atiende el lunes 24 por ser feriado).

AFIP.

Registro Civil.

Renaper.

Migraciones.

Supermercados y comercios: abiertos con normalidad

Buenas noticias para los que dejaron las compras para último momento: los supermercados funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

Los shopping centers y comercios de calle también abrirán, aunque muchos manejarán horarios especiales o reducidos. Consultá en las redes sociales de cada local antes de ir.

