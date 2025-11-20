"Es un ícono nacional": la reflexión de uno de los fundadores del Veco Villegas

¿Por qué la decisión de organizar un torneo juvenil y no uno de mayores? Acuña lo explica sin rodeos: “La M19 es una de las categorías más interesantes. Los chicos están terminando su formación juvenil y en la antesala del plantel superior. Juegan casi como jugadores de Primera. La mayoría de las figuras del país pasan por ahí. Es muy atractiva y, además, es donde nosotros como club teníamos más influencia para impulsar algo así”.