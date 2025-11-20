"Es un ícono nacional": la reflexión de uno de los fundadores del Veco Villegas

Tucumán Rugby ultima detalles para albergar una nueva edición del torneo “Veco Villegas”, el histórico campeonato juvenil que ya es un clásico del rugby nacional. Desde este sábado y hasta el lunes -con el domingo como jornada de descanso- los mejores equipos M19 del país medirán fuerzas para levantar el título y coronar todo con el tradicional “piletazo”. La acción comenzará a las 10 en el predio “Verdinegro” y la entrada será libre y gratuita.
En diálogo con LA GACETA, Pablo Acuña, uno de los fundadores del “Veco”, repasó el origen del torneo que este año cumplirá 38 ediciones y trazó un balance de todo lo vivido hasta hoy.
“En 1985 entrenábamos la M19 de Tucumán Rugby junto con Rodolfo Paz y Alejandro Le Fort. Viajábamos por distintas provincias en pretemporada y postemporada, recibíamos equipos y notábamos la necesidad de algo más estructurado que pequeñas giras o partidos aislados”, recuerda sobre aquella primera intuición que dio pie a la idea.
Poco después, esa intuición tomó forma. “En la pretemporada de 1987 hicimos un cuadrangular con Mendoza, Hindú, La Tablada y nosotros. Eso nos entusiasmó. Tomando como referencia un torneo de seis equipos que se jugaba en Mendoza, empezamos a imaginar un campeonato de ocho. Para la época era un desafío enorme”, señala.
Con aquel entusiasmo, los fundadores buscaron el acompañamiento de padres que ya colaboraban con la división. Con ese apoyo y una reunión posterior con Julio Paz -entonces vicepresidente del club-, el proyecto fue presentado a la directiva, que decidió apostar por él. Así nació la primera edición en 1987, bautizada “Primer Torneo Nacional de Clubes Campeones M19”. Un año después adoptó el nombre “Veco Villegas”, en homenaje a Carlos Alfredo Villegas, referente del rugby argentino, socio honorario del club y fallecido ese mismo año en un accidente aéreo.
¿Por qué la decisión de organizar un torneo juvenil y no uno de mayores? Acuña lo explica sin rodeos: “La M19 es una de las categorías más interesantes. Los chicos están terminando su formación juvenil y en la antesala del plantel superior. Juegan casi como jugadores de Primera. La mayoría de las figuras del país pasan por ahí. Es muy atractiva y, además, es donde nosotros como club teníamos más influencia para impulsar algo así”.
Con el paso del tiempo, el torneo se volvió una cita obligada. “Todos soñaban con jugarlo”, resume. Pero sostiene que no es fácil mantener en pie un campeonato de este calibre: “El torneo se sostiene gracias al compromiso del club durante todos estos años. Argentina siempre plantea desafíos económicos y más de una vez tuvimos dificultades para organizarlo”.
Aunque para el rugby juvenil argentino el “Veco” es un evento muy esperado -el “broche de oro” de una camada-, recién en 2018 ingresó al calendario oficial de la Unión Argentina de Rugby. Hasta entonces, los clubes participaban por invitación.
“Para los chicos es el gran torneo. Desde M15 ya empiezan a soñarlo. Es un fin de semana de rugby pleno”, subraya Acuña. Antes se jugaba en tres días consecutivos; hoy, por normas de World Rugby, se disputa día por medio. “La gente disfruta mucho de Tucumán. Somos hospitalarios, y los clubes siempre se van muy contentos”, agrega.
A pesar de la alegría y la magnitud alcanzada, Acuña aún se sorprende al mirar hacia atrás: “Hoy el Veco es un ícono nacional. Si miro atrás, creo que éramos tres locos audaces que se animaron a armar un torneo… y hoy está institucionalizado, con apoyo de la Municipalidad de Yerba Buena, sponsors, dirigentes y padres. Es el único torneo del rugby argentino con tantos años ininterrumpidos. Para mí es un orgullo enorme”, concluye.
De esa manera, Tucumán Rugby está listo para volver a hacer historia. Desde este sábado, por 38° vez, la provincia volverá a ser la capital del rugby juvenil nacional.