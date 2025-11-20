Beto Casella, sobre Marcelo Tinelli: “Tomó una serie de malas decisiones y la gente se lo cobró”

Beto Casella se refirió al complejo momento profesional que atraviesa Marcelo Tinelli, quien anunció hace unos días su salida de Carnaval Stream y el final de su ciclo Estamos de Paso. "Tomó una serie de malas decisiones y la gente se lo cobró", explicó el periodista.
En diálogo con La mañana con Moria (El Trece), el conductor de Bendita afirmó: "No salgo de mi asombro, no puedo entender cómo una persona que fue referente de lo popular, un tipo querido, que estuvo en lo más alto, tomó y toma una serie de malas decisiones...".
"No estoy juzgándolo, solamente estoy expresando lo que veo, ojalá que le vaya bien", destacó.
También analizó los motivos por los que la gente dejó de apoyar a Marcelo. "La gente te lo cobra, porque te observa mucho, mira qué hacés, en qué viajás, qué fotito subís a la redes, mira si pelotudeás y te hacés el pendejito, si viajás en plena pandemia cuando nadie puede viajar", sentenció.