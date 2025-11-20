Cómo está hoy y a qué se dedica Francisco, el hijo bajo perfil de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli blanqueó cómo es su relación con Francisco

Meses atrás, trascendió que Marcelo estaba distanciado de su hijo Francisco. Sin embargo, en ese momento, el conductor salió al cruce de los rumores y aclaró los tantos a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”, escribió el conductor.