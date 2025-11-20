Cómo está hoy y a qué se dedica Francisco, el hijo bajo perfil de Marcelo Tinelli

Francisco, el hijo que Marcelo Tinelli tuvo con Paula Robles, se mantuvo alejado del escándalo familiar que se desató a raíz de la denuncia de Juanita. Además, el joven de 28 años nunca fue mediático y por eso prefirió no participar del reality que retrata la vida de su familia. Sin embargo, en los últimos días hizo un anuncio relacionado a su vida profesional.
Pese a que en noviembre de 2024 incursionó en la gastronomía y abrió su propio local en Belgrano, Francisco también es DJ. A través de sus historias de Instagram hizo un gran anuncio relacionado a su trabajo en la música y contó algunos detalles. "Intro a @estoeslup. Primera edición este jueves a las 20 en @duneparkclub", escribió el hijo de Marcelo Tinelli junto a un video donde demuestra su talento.
"Tanta emoción para este nuevo espacio que llega. Lup viene a romper lo cíclico, barrer tendencias y respirar lo esencial. Hágase de Lup su casa", agregó.
En el canal de YouTube del ciclo de música electrónica, describen: "Con este set les damos la bienvenida al universo Lüp. Somos Simón y Francisco. Preparamos esta selección para adentrarnos en la experiencia que vamos a vivir este jueves en Buenos Aires".
Marcelo Tinelli blanqueó cómo es su relación con Francisco
Meses atrás, trascendió que Marcelo estaba distanciado de su hijo Francisco. Sin embargo, en ese momento, el conductor salió al cruce de los rumores y aclaró los tantos a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”, escribió el conductor.
Francisco es el mayor de los hijos varones del conductor y productor. De carácter reservado y bajo perfil, el joven de 28 años siempre evitó la fama y los flashes de los paparazzi. Por esa misma razón, decidió no participar del reality familiar que lidera su padre, donde se muestran los pormenores de la vida íntima del clan.
Según trascendió, esta decisión habría generado un distanciamiento entre ambos. “A mí lo que me cuentan es que hubo un distanciamiento con Marcelo cuando él dijo que no iba a participar del reality”, aseguró Luis Bremer en Desayuno Americano (América).