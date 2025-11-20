Secciones
Secuestraron más de 45 kilos de cocaína ocultos en el dobles fondos de un vehículo

El procedimiento tuvo lugar en Jujuy.

Efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) secuestraron más de 40 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un vehículo. Personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “Salta” llevó a cabo tareas de investigativas en infracción a la Ley 23.737, la cual culminó en la detección del traslado de estupefacientes sobre la Ruta Nacional N° 34, provincia de Jujuy.

Tras las pesquisas, los funcionarios efectuaron las coordinaciones con los efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” para desplegar un control sobre el Peaje Chalicán.

Cayó un cabecilla que manejaba dos bandas narco: una exportaba cocaína y otra distribuía en el AMBA

Cayó un cabecilla que manejaba dos bandas narco: una exportaba cocaína y otra distribuía en el AMBA

El pasado domingo, los gendarmes con la asistencia del can “Lev” procedieron a detener la marcha de un automóvil Kia que oficiaba de remís, en el mismo viajaba el principal investigado, y otro vehículo que actuaba de “puntero” que era conducido por un hombre mayor de edad.

Al registrar ambos rodados, los uniformados realizaron el pasaje con el perro detector de narcóticos, el cual confirmó la presencia de estupefacientes al pasar por uno de los vehículos.

Secuestraron cocaína en un colectivo y detienen a dos pasajeros en Tucumán

Secuestraron cocaína en un colectivo y detienen a dos pasajeros en Tucumán

Ante la marcación positiva, el personal de la Fuerza requisó el paragolpes trasero y el sector lateral del guardabarros, en esos lugares detectaron un comportamiento donde se acondicionaban 45 “ladrillos” que contenían 46 kilos 867 gramos de cocaína.

La Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomisó de la droga y del auto Kia, los cuales quedaron a disposición de la justicia. Asimismo, el conductor del rodado Toyota y el pasajero del remís quedaron detenidos, en infracción a la Ley 23.737.

Temas TucumánJujuyGendarmería Nacional Argentina
