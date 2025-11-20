Secuestraron más de 45 kilos de cocaína ocultos en el dobles fondos de un vehículo

Efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) secuestraron más de 40 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un vehículo. Personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “Salta” llevó a cabo tareas de investigativas en infracción a la Ley 23.737, la cual culminó en la detección del traslado de estupefacientes sobre la Ruta Nacional N° 34, provincia de Jujuy.