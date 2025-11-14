Secciones
Seguridad

Secuestraron cocaína en un colectivo y detienen a dos pasajeros en Tucumán

Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 34, en donde los funcionarios hallaron cuatro paquetes de la droga entre recipientes y banquetas de plástico.

Secuestraron cocaína en un colectivo y detienen a dos pasajeros en Tucumán
Hace 26 Min

Un operativo de control realizado en la localidad de 7 de Abril terminó con el hallazgo de cocaína y la detención de dos personas. Efectivos del Grupo “Burruyacú”, perteneciente al Escuadrón 55 “Tucumán”, interceptaron un colectivo de larga distancia que había partido desde Jujuy y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección de rutina, los gendarmes revisaron la documentación de los pasajeros y efectuaron un control exhaustivo en la bodega del ómnibus. Con la asistencia de un escáner móvil, los uniformados detectaron irregularidades en cuatro encomiendas que viajaban entre el equipaje.

A esto se sumó la intervención del can antinarcóticos de la Fuerza, que marcó señales compatibles con la presencia de estupefacientes en los bultos observados, reforzando la sospecha de que se trataba de un intento de traslado ilegal.

Ante estos indicios, los funcionarios abrieron las cajas señaladas y encontraron cuatro paquetes rectangulares cuidadosamente ocultos entre recipientes y banquetas de plástico. La prueba de narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 4 kilos 322 gramos. Tras el hallazgo, los gendarmes lograron identificar a los presuntos responsables de la mercadería: un hombre y una mujer que viajaban en el mismo vehículo.

Desde el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán se ordenó el secuestro de la droga y la detención de los dos ciudadanos involucrados, quienes quedaron alojados en calidad de incomunicados mientras avanza la investigación.

Temas TucumánGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Operativo Lapacho: la Policía secuestró 120 kilos de marihuana y detuvo a cuatro personas en Tucumán

Operativo Lapacho: la Policía secuestró 120 kilos de marihuana y detuvo a cuatro personas en Tucumán

Se incrementó un 1.600% el secuestro de marihuana en Tucumán

Se incrementó un 1.600% el secuestro de marihuana en Tucumán

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
5

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
6

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Más Noticias
Surgen detalles de la trama del caso de los presos que trabajaban en la casa de un comisario en El Cadillal

Surgen detalles de la trama del caso de los presos que trabajaban en la casa de un comisario en El Cadillal

Prisión preventiva para el ex jefe de la Regional Norte y otros dos policías por el escándalo de El Cadillal

Prisión preventiva para el ex jefe de la Regional Norte y otros dos policías por el escándalo de El Cadillal

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Comentarios