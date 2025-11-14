Secuestraron cocaína en un colectivo y detienen a dos pasajeros en Tucumán

Ante estos indicios, los funcionarios abrieron las cajas señaladas y encontraron cuatro paquetes rectangulares cuidadosamente ocultos entre recipientes y banquetas de plástico. La prueba de narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 4 kilos 322 gramos. Tras el hallazgo, los gendarmes lograron identificar a los presuntos responsables de la mercadería: un hombre y una mujer que viajaban en el mismo vehículo.