Secuestraron cocaína en un colectivo y detienen a dos pasajeros en Tucumán

Un operativo de control realizado en la localidad de 7 de Abril terminó con el hallazgo de cocaína y la detención de dos personas. Efectivos del Grupo “Burruyacú”, perteneciente al Escuadrón 55 “Tucumán”, interceptaron un colectivo de larga distancia que había partido desde Jujuy y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.
Durante la inspección de rutina, los gendarmes revisaron la documentación de los pasajeros y efectuaron un control exhaustivo en la bodega del ómnibus. Con la asistencia de un escáner móvil, los uniformados detectaron irregularidades en cuatro encomiendas que viajaban entre el equipaje.
A esto se sumó la intervención del can antinarcóticos de la Fuerza, que marcó señales compatibles con la presencia de estupefacientes en los bultos observados, reforzando la sospecha de que se trataba de un intento de traslado ilegal.
Ante estos indicios, los funcionarios abrieron las cajas señaladas y encontraron cuatro paquetes rectangulares cuidadosamente ocultos entre recipientes y banquetas de plástico. La prueba de narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 4 kilos 322 gramos. Tras el hallazgo, los gendarmes lograron identificar a los presuntos responsables de la mercadería: un hombre y una mujer que viajaban en el mismo vehículo.
Desde el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán se ordenó el secuestro de la droga y la detención de los dos ciudadanos involucrados, quienes quedaron alojados en calidad de incomunicados mientras avanza la investigación.