Cayó un cabecilla que manejaba dos bandas narco: una exportaba cocaína y otra distribuía en el AMBA

La causa se inició en octubre de 2024 a raíz de una denuncia que daba cuenta de la existencia de una organización que sería liderada por un ciudadano argentino, cuyo objetivo principal consistía en reclutar empleados del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, que facilitaran el ingreso de clorhidrato de cocaína a la zona restringida de la terminal aérea, para posteriormente remitirla al exterior en una aeronave donde otros trabajadores “infieles” de la aeroestación de destino procedieran a retirarla y entregarla a miembros de una estructura ilícita internacional.