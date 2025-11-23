Secciones
¿Cuánto peso puedo perder si corro 30 minutos al día? Esto dicen los expertos

Correr es uno de los ejercicios más efectivos para adelgazar y mejorar la salud general. Descubrí cuántas calorías podés quemar en 30 minutos y qué factores influyen en la pérdida de peso.

¿Cuánto peso puedo perder si corro 30 minutos al día? Esto dicen los expertos
El ejercicio físico es un pilar fundamental para llevar un estilo de vida saludable, y los especialistas coinciden en que 30 minutos diarios pueden marcar una gran diferencia. Entre las actividades más populares para adelgazar, correr se ha convertido en la favorita de quienes buscan bajar de peso, mejorar el estado físico y cuidar su salud cardiovascular.

Si estás pensando en sumarte al running, seguramente querés saber cuánto peso se puede perder corriendo 30 minutos al día. La respuesta depende de varios factores, pero existen cálculos y estimaciones que pueden orientarte.

Los beneficios de correr, más allá de bajar de peso

Antes de hablar de calorías, es importante recordar que el running aporta otros beneficios clave:

Ayuda a regular el apetito.

Mejora el descanso nocturno.

Fortalece el sistema inmunológico.

Eleva la energía y el estado de ánimo.

Reduce riesgo de diabetes, colesterol alto e hipertensión.

Mejora la salud cardiovascular y pulmonar.

En resumen: moverse todos los días es indispensable.

¿Cuánto peso puedo perder corriendo 30 minutos al día?

Según diversas investigaciones, 30 minutos de ejercicio cardiovascular al día pueden ayudarte a perder alrededor de 3 kilos en tres meses, siempre que se acompañen de una alimentación equilibrada.

La clave es la constancia: el cuerpo responde mejor cuando la pérdida de peso es gradual, sostenida y saludable.

Cuántas calorías se queman corriendo 30 minutos

Aunque la cifra exacta depende de cada persona, se estima que:

En 30 minutos de running se pueden quemar unas 300 calorías, considerando una persona de 70 kilos que corre a 8 km/h.

En una hora, esa cifra puede llegar a 1.000 calorías, especialmente si aumentás la intensidad o el ritmo.

Factores que influyen en la pérdida de peso al correr

La cantidad de peso que podés perder dependerá de variables como:

1. Intensidad de la carrera

A mayor velocidad y distancia, mayor quema de calorías.

2. Peso corporal

Las personas con más peso queman más calorías por minuto que quienes pesan menos.

3. Frecuencia semanal

Correr dos veces por semana no genera el mismo efecto que hacerlo cinco.

4. Metabolismo individual

Cada organismo procesa energía de manera distinta, tanto en reposo como en actividad.

Claves para perder peso corriendo

Correr es excelente, pero para obtener mejores resultados conviene complementar con otros hábitos:

Combiná cardio y fuerza

Los ejercicios aeróbicos queman calorías, pero los de fuerza tonifican los músculos y aceleran el metabolismo, ayudando a quemar más incluso en reposo.

 Cuidá la alimentación

No se trata de dietas restrictivas, sino de elegir alimentos reales:

Verduras y frutas

Legumbres

Proteínas de calidad

Cereales integrales

Reducir alcohol, azúcar y ultraprocesados

Una dieta equilibrada potencia los efectos del ejercicio.


