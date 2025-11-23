¿Cuánto peso puedo perder si corro 30 minutos al día? Esto dicen los expertos

El ejercicio físico es un pilar fundamental para llevar un estilo de vida saludable, y los especialistas coinciden en que 30 minutos diarios pueden marcar una gran diferencia. Entre las actividades más populares para adelgazar, correr se ha convertido en la favorita de quienes buscan bajar de peso, mejorar el estado físico y cuidar su salud cardiovascular.
Si estás pensando en sumarte al running, seguramente querés saber cuánto peso se puede perder corriendo 30 minutos al día. La respuesta depende de varios factores, pero existen cálculos y estimaciones que pueden orientarte.
Los beneficios de correr, más allá de bajar de peso
Antes de hablar de calorías, es importante recordar que el running aporta otros beneficios clave:
Ayuda a regular el apetito.
Mejora el descanso nocturno.
Fortalece el sistema inmunológico.
Eleva la energía y el estado de ánimo.
Reduce riesgo de diabetes, colesterol alto e hipertensión.
Mejora la salud cardiovascular y pulmonar.
En resumen: moverse todos los días es indispensable.
¿Cuánto peso puedo perder corriendo 30 minutos al día?
Según diversas investigaciones, 30 minutos de ejercicio cardiovascular al día pueden ayudarte a perder alrededor de 3 kilos en tres meses, siempre que se acompañen de una alimentación equilibrada.
La clave es la constancia: el cuerpo responde mejor cuando la pérdida de peso es gradual, sostenida y saludable.
Cuántas calorías se queman corriendo 30 minutos
Aunque la cifra exacta depende de cada persona, se estima que:
En 30 minutos de running se pueden quemar unas 300 calorías, considerando una persona de 70 kilos que corre a 8 km/h.
En una hora, esa cifra puede llegar a 1.000 calorías, especialmente si aumentás la intensidad o el ritmo.
Factores que influyen en la pérdida de peso al correr
La cantidad de peso que podés perder dependerá de variables como:
1. Intensidad de la carrera
A mayor velocidad y distancia, mayor quema de calorías.
2. Peso corporal
Las personas con más peso queman más calorías por minuto que quienes pesan menos.
3. Frecuencia semanal
Correr dos veces por semana no genera el mismo efecto que hacerlo cinco.
4. Metabolismo individual
Cada organismo procesa energía de manera distinta, tanto en reposo como en actividad.
Claves para perder peso corriendo
Correr es excelente, pero para obtener mejores resultados conviene complementar con otros hábitos:
Combiná cardio y fuerza
Los ejercicios aeróbicos queman calorías, pero los de fuerza tonifican los músculos y aceleran el metabolismo, ayudando a quemar más incluso en reposo.
Cuidá la alimentación
No se trata de dietas restrictivas, sino de elegir alimentos reales:
Verduras y frutas
Legumbres
Proteínas de calidad
Cereales integrales
Reducir alcohol, azúcar y ultraprocesados
Una dieta equilibrada potencia los efectos del ejercicio.