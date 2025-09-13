Más allá de la genética: seis claves para una vida más larga y saludable, según los expertos

La epigenética, un campo científico en auge, nos ofrece la clave. Esta disciplina estudia cómo factores como la alimentación, el ejercicio, el entorno y nuestras emociones modifican la expresión de nuestros genes, impactando directamente en nuestra salud y longevidad. Como explica Joseph Maroon, neurocirujano de 82 años de la Universidad de Pittsburgh y experto en medicina deportiva y nutrición. "La epigenética nos muestra cómo podemos tomar el control de nuestro destino genético", asegura.