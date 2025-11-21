La Escondida aloja a Los Sureños y a Los Biguases

El Peñón es una propuesta folclórica norteña impulsada por dos grupos históricos de la provincia: Los Sureños (Fernando de la Orden, Alonso Asensio, Juan Carlos Romano y Gabriel Bazán) y Los Biguases (Gabriel Lüdemann, Diego Barone, Miguel Marengo, Fernando Velardes y José Asensio -foto-). Su ya periódico reencuentro convoca a compartir temas conocidos en la idea de una guitarreada entre amigos antes que en la formalidad de un recital.