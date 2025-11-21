Secciones
FOLCLORE NORTEÑO

La Escondida aloja a Los Sureños y a Los Biguases

El Peñón se instala en pleno barrio del Abasto. El Dúo Amanecer estará en El Cardón. En Leales

La Escondida aloja a Los Sureños y a Los Biguases
Hace 6 Hs

El Peñón es una propuesta folclórica norteña impulsada por dos grupos históricos de la provincia: Los Sureños (Fernando de la Orden, Alonso Asensio, Juan Carlos Romano y Gabriel Bazán) y Los Biguases (Gabriel Lüdemann, Diego Barone, Miguel Marengo,  Fernando Velardes y José Asensio -foto-). Su ya periódico reencuentro convoca a compartir temas conocidos en la idea de una guitarreada entre amigos antes que en la formalidad de un recital.

Esta noche, las bandas estarán en la peña La Escondida (Miguel Lillo 234, en el barrio del Abasto), y como siempre tendrán artistas invitados. En esta oportunidad, serán Lourdes Ovejero y David Robles, y el encuentro comenzará a las 21.

El Cardón

En El Cardón (Las Heras 50), el escenario está reservado para el Dúo Amanecer, con la presencia especial de Puma Albornoz y de Esteban Carrizo desde las 22; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Yucumán, Tierra Folk, Daniel Saba y Franco Véliz. Lo de la Paliza (Laprida 181) recibirá a Grillo Córdoba con una selección de baladas, boleros y trova.

En tanto, en el complejo Pala Pala del departamento Leales se celebrará el octavo festival de la Caña de Azúcar, con la intervención de El Chaqueño Palavecino, La Guitarreada, Licha el Potrito, el Dúo Coronel, Los Norteños de Tucumán, el dúo Así Nomá, Los Santiagueños de Oro, Banda XXI y La Repandilla, en una apertura a distintos géneros musicales populares más allá del folclore.

