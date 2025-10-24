Secciones
Folclore: El Peñón de Los Biguases y Los Sureños

Uan experiencia en el Salón Oliveto de Yerba Buena. Los objetivos, entre zambas y chacareras

LO BIGUASES. La banda se reencontró para volver a hacer folclore norteño. LO BIGUASES. La banda se reencontró para volver a hacer folclore norteño.
Hace 5 Hs

“Como músicos, lo más importante es generar momentos de unión y alegría. El Peñón es un homenaje a la cultura popular tucumana y a nuestras raíces compartidas”.

Así define Miguel Marengo el nuevo encuentro folclórico norteño que su grupo Los Biguases coorganiza junto a Los Sureños, para esta noche, a partir de las 20 en el Salón Oliveto de Yerba Buena -Camino de Sirga y Federico Rossi-, al que define como una experiencia cultural y musical.

“Será un evento para unir a la familia y a los amigos, mucho más que un espectáculo: el objetivo es que se convierta en un símbolo de encuentro, de amistad y de respeto por los ritmos que nos identifican”, agrega su compañero Diego Barone. Por ese motivo, Alonso Asensio (de Los Sureños) invita “a toda la comunidad a sumarse, para que la música sea el puente que nos acerque”. Gabriel Bazán completa: “La idea es que sea una verdadera fiesta para todos; lo folclórico tendrá un lugar central, pero también habrá apertura a otros géneros”.

Con esa idea, por el escenario pasarán además Nico Ramos, Gustavo Sosa, Gustavo Grosso y Paula Arredondo, con un cierre especial a cargo del Dj Marcos Concilio.

“Virutaivino”

Abriendo el abanico a otras peñas, Claudio Sosa, Lucho Aragón y Gustavo Guaraz se presentarán en La 9 (9 de Julio 345) en el marco de su propuesta “Virutaivino”. “Nos interesa recuperar la identidad dentro de nuestras canciones, que hablan no sólo del paisaje, sino también del trabajo, del canto a las raíces y costumbres, de las comidas, de los oficios y de lo cotidiano. Queremos rescatar a ese hombre o mujer que adentro lleva la ternura de una expresión artística, y por eso realzamos a los trovadores más allá del aplauso masivo”, expresa el monterizo Sosa.

Aragón refiere que el nombre de la gira responde al título de una canción: “nos invita a pensar en dos ramales, el trabajo y el arte, que se unen para recuperar espacios de reflexión y creación, donde reviven los valores simbólicos que constituyen los pilares desde donde se construyó la identidad del pueblo argentino”. Antes de su recital, el trío estuvo dando talleres de composición y actuó a público en Tafí Viejo y Monteros, convocado por esos municipios.

En La Escondida (Miguel Lillo 234) desde las 22 estarán El Puma Atar, Caiquén, Canto Sumaj, Daniel Saba y Massi López; en El Cardón (Las Heras 50), Pedro Sisali; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), Poyoyo Isasmendi, Cantaamérica, Adrián Sosa y Violeta Carrizo.

Lo de la Paliza (Laprida 181), en tanto, recibirá a Más que 2, el dúo de Yuly Nelegatti y Virginia Matías, con un recorrido que abordará lo folclórico pero también lo latino internacional melódico y bailable.

Milongas populares

Para los tangueros, en el bar Moisés del Hotel del Jardín (Laprida 463) tendrá lugar la milonga popular “Si sos brujo”, con una clase especial de baile que será dictada por Emilia Saguir y Mauro Geréz a partir de las 21.30. Además, habrá pista abierta desde las 20 en la Estación del Trencito del parque 9 de Julio y desde las 21 en la plaza Independencia.

