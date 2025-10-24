Folclore: El Peñón de Los Biguases y Los Sureños

“Será un evento para unir a la familia y a los amigos, mucho más que un espectáculo: el objetivo es que se convierta en un símbolo de encuentro, de amistad y de respeto por los ritmos que nos identifican”, agrega su compañero Diego Barone. Por ese motivo, Alonso Asensio (de Los Sureños) invita “a toda la comunidad a sumarse, para que la música sea el puente que nos acerque”. Gabriel Bazán completa: “La idea es que sea una verdadera fiesta para todos; lo folclórico tendrá un lugar central, pero también habrá apertura a otros géneros”.