Petro se defiende de las críticas por haber ido a un club de striptease en una gira oficial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a defenderse este jueves tras una lluvia de críticas de organizaciones feministas y sectores opositores. La controversia comenzó cuando se hicieron públicos movimientos financieros del mandatario en los que aparece un pago de 50 dólares realizado en mayo de 2023 en el local erótico “Menage Strip Club”, ubicado en Lisboa, Portugal.
El registro corresponde a una gira oficial por Europa y surgió luego de que Petro ordenara divulgar sus extractos bancarios para refutar las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos lanzadas esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Por qué se hicieron públicos los movimientos bancarios de Petro
La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) comenzó a distribuir a la prensa los movimientos bancarios del mandatario desde 2022 hasta junio de 2025, después de que Petro levantara su secreto bancario el lunes. La decisión buscaba demostrar que no existen transacciones irregulares vinculadas con narcotráfico o lavado.
Hasta el momento, los extractos muestran gastos cotidianos, pagos de hipoteca y consumos en tiendas como Gucci y Ralph Lauren, pero no operaciones sospechosas. Aun así, el ingreso en el club de striptease abrió un intenso debate público.
La reacción de los movimientos feministas y el mensaje de Petro
Diversas organizaciones feministas se manifestaron en contra del gasto. La activista Sara Jaramillo, de la Red Abolicionista de Medellín, cuestionó:
“¿Cómo es posible que tengamos una crisis de explotación sexual en Colombia y al mismo tiempo un presidente putero?”
Petro respondió a través de un mensaje en X (Twitter):
“Hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar sexo cuando aún soy capaz de la seducción.”
El comentario generó aún más críticas. Luego añadió que en algún momento explicará por qué realizó ese gasto:
“Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio.”
El mandatario insistió en que lo importante ahora es que quede en evidencia la “arbitrariedad” cometida, según él, contra Colombia al incluirlo en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro estadounidense.
Investigaciones y tensiones con Estados Unidos
Petro enfrenta investigaciones internas por presuntamente haber excedido los topes de financiación durante su campaña presidencial de 2022. Sin embargo, no existen causas abiertas por narcotráfico.
En paralelo, una comisión judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga denuncias contra él y otros funcionarios con fuero. La situación se da en medio de una crisis diplomática: desde que Trump llegó al poder en enero, ha llamado a Petro “líder del narcotráfico”, retiró a Colombia la certificación como aliado contra las drogas y aplicó sanciones económicas a su entorno.
Su hijo, Nicolás Petro, también enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero.
Otro escándalo que salpica a la familia Petro: Verónica Alcocer y sus gastos en Suecia
La controversia por el strip club coincide con un segundo escándalo mediático que involucra a la expareja del presidente, Verónica Alcocer. Medios suecos publicaron informes sobre supuestos gastos de lujo en Estocolmo, donde Alcocer residiría tras ser incluida en la Lista Clinton.
Según el diario Expressen, la ex primera dama alquila un departamento en una zona exclusiva y participa de la vida social de los sectores más acomodados de la capital sueca.
Petro la defendió, asegurando que no utiliza recursos del Estado colombiano y que su nivel de vida responde al contexto igualitario de Suecia:
“La mayoría de los ciudadanos suecos toman cerveza en el mismo lugar que el rey o el primer ministro. No es como en el parque de la 93, donde se expulsa a los que visten pobres.”
También afirmó que las fotos en restaurantes de lujo “son de verano”, previas a su inclusión en la lista de sanciones del Tesoro de EE.UU.