Petro se defiende de las críticas por haber ido a un club de striptease en una gira oficial

En paralelo, una comisión judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga denuncias contra él y otros funcionarios con fuero. La situación se da en medio de una crisis diplomática: desde que Trump llegó al poder en enero, ha llamado a Petro “líder del narcotráfico”, retiró a Colombia la certificación como aliado contra las drogas y aplicó sanciones económicas a su entorno.