Quirno y un ex funcionario de de Alberto Fernández protagonizaron un fuerte cruce: "Defendiendo los intereses nacionales"

Un tenso intercambio se produjo en las últimas horas entre el canciller Pablo Quirno y el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, luego de que ambos expresaran posiciones enfrentadas sobre el funcionamiento del sistema económico argentino y, en particular, sobre la confianza en la moneda local.
El cruce se desató cuando Quirno compartió en su cuenta de X (ex Twitter) un video en el que se veía a Kulfas explicar por qué, según su visión, los argentinos no eligen ahorrar en pesos. El canciller acompañó la publicación con una frase irónica que encendió la discusión: "Voy a preguntar en minería si podemos extraer este material tan duro para la cara y aumentar exportaciones también", escribió.
En el video difundido por Quirno, el exministro del gobierno de Alberto Fernández sostiene que países como Chile y Brasil sí confían en su moneda para ahorrar. "Los chilenos y los brasileños ahorran en su moneda. Hay un 80% del ahorro nacional equivalente al PBI y acá en Argentina no es que no hay ahorro sino que el ahorro está en el colchón, en la caja de seguridad, en cuentas del exterior", subraya Kulfas.
Luego profundiza sobre el rol del Estado y la moneda en el desarrollo económico: "Cuando vos analizás lo que significa la soberanía o el Estado presente, un elemento clave de cualquier experiencia de desarrollo, de cualquier estado nacional fuerte, es la moneda. Y acá la moneda, en Argentina, sirve para hacer las compras y no mucho más", afirma.
Hacia el final del fragmento, el exfuncionario deja una reflexión: "Es muy poca la gente que ahorra en su moneda. Tenés que tener una política que permita recuperar la confianza en tu moneda".
Tras la chicana inicial del canciller, Kulfas decidió responder también con ironía. "¿En qué andará el Canciller argentino?", escribió, y más tarde agregó: "El canciller argentino seguramente estará trabajando en los detalles acuerdo con EEUU defendiendo los intereses nacionales".
Lejos de dar por concluida la polémica, Quirno replicó utilizando una expresión habitual entre los seguidores del espacio libertario: "Entró la balubi…", dando a entender que el cruce había elevado su nivel de tensión.