Presuntas coimas en la Andis: se negó a declarar Daniel Garbellini, ex funcionario clave del organismo

La jornada previa había sido el turno de Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que revelaron un mecanismo de coimas dentro de la agencia de discapacidad y que provocaron la explosión pública del caso hace tres meses. En esas grabaciones se menciona a un funcionario “el más importante de todos”, que habría sido “metido” por Eduardo “Lule” Menem en la Andis para “el choreo”. Ese funcionario sería Garbellini.