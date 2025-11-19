Un acusado se negó a declarar en la indagatoria del caso Andis

Además se registraron al menos cinco visitas de Calvete a la residencia de Spagnuolo en un country bonaerense, entre junio de 2024 y mayo de 2025. En uno de los chats el empresario mencionó a su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, a la que le pidió fondos para “subir” el dinero al ex funcionario, en alusión a un “boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. El “pelado” sería el presidente Javier Milei, que hizo un viaje oficial a ese país en ese período.