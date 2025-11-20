Bella Vista: imputan a dos pastores evangélicos por usurpar la casa de una mujer de 85 años y privarla de la libertad

Cómo se cometió el hecho: presión, engaños y encierro

De acuerdo con la acusación, los imputados —junto a una tercera persona aún investigada— aprovecharon su rol religioso y la confianza que la víctima les tenía desde 2023. En junio, luego de una reunión religiosa en pasaje Tejerina al 500, el pastor llevó a la mujer ante un falso policía y la hizo firmar un boleto de compraventa por $1.000.000, una cifra calificada por el juez como “vil”. Solo le entregaron $15.000.