Anuncian el cronograma de pago del 20% del sueldo de noviembre para los estatales tucumanos

Las autoridades recordaron que los montos estarán disponibles en los cajeros automáticos según el día asignado a cada organismo.

Hace 32 Min

El Ministerio de Economía de la Provincia confirmó que este jueves comenzará a acreditarse la parte proporcional, equivalente al 20%, del sueldo correspondiente al mes de noviembre para los trabajadores estatales. Según informó la Secretaría de Hacienda, el primer grupo en pasar por los cajeros automáticos será el personal del área de Salud, el IPV y el IPSST.

El cronograma se extenderá hasta el sábado e incluye a todas las reparticiones provinciales, comunas y municipios del interior.

Cronograma de pagos

Jueves 27 de noviembre

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

Viernes 28 de noviembre

Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Sábado 29 de noviembre

Comunas Rurales

Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

IPACyM

SEPAPyS

ERSEPT

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

