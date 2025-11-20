Anuncian el cronograma de pago del 20% del sueldo de noviembre para los estatales tucumanos

El Ministerio de Economía de la Provincia confirmó que este jueves comenzará a acreditarse la parte proporcional, equivalente al 20%, del sueldo correspondiente al mes de noviembre para los trabajadores estatales. Según informó la Secretaría de Hacienda, el primer grupo en pasar por los cajeros automáticos será el personal del área de Salud, el IPV y el IPSST.
El cronograma se extenderá hasta el sábado e incluye a todas las reparticiones provinciales, comunas y municipios del interior.
Cronograma de pagos
Jueves 27 de noviembre
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
Viernes 28 de noviembre
Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Sábado 29 de noviembre
Comunas Rurales
Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
IPACyM
SEPAPyS
ERSEPT
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa