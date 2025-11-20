Anuncian el cronograma de pago del 20% del sueldo de noviembre para los estatales tucumanos

El Ministerio de Economía de la Provincia confirmó que este jueves comenzará a acreditarse la parte proporcional, equivalente al 20%, del sueldo correspondiente al mes de noviembre para los trabajadores estatales. Según informó la Secretaría de Hacienda, el primer grupo en pasar por los cajeros automáticos será el personal del área de Salud, el IPV y el IPSST.