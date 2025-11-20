Celulares en las escuelas tucumanas: ¿herramienta pedagógica o riesgo creciente?

Entre el aprendizaje y la disrupción

La psicopedagoga remarcó que el punto central de la escuela es el aprendizaje, y en muchos casos el celular se convirtió en un factor que lo interfiere. Además, aclaró otro aspecto de preocupación creciente: “Hemos transitado un año con muchísimas situaciones de bullying. Dentro de los colegios, los videos que graban los chicos y luego suben a redes provocan una disrupción institucional”.