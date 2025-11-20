Entró en vigencia el nuevo Código Urbano en Yerba Buena: límites de altura, protección ambiental y urbanizaciones

La Municipalidad de Yerba Buena oficializó un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), que sustituye al vigente desde hace más de 30 años y que había acumulado numerosas modificaciones. La normativa, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante y ya publicada en el Boletín Oficial, define los criterios que guiarán el crecimiento y la planificación urbanística de la ciudad en las próximas décadas.
Según la intendencia, el nuevo COU incorpora criterios actualizados para acompañar el crecimiento sostenido de Yerba Buena. Entre los aspectos centrales, incluye definiciones precisas sobre alturas máximas de edificación, protección ambiental, accesibilidad y conectividad vial, planificación de áreas de futura urbanización y ordenamiento del uso del suelo.
El intendente Pablo Macchiarola destacó que la elaboración del código demandó más de dos años de trabajo técnico encabezado por la arquitecta Isabel Salas. Señaló que la nueva normativa mejora sustancialmente el régimen anterior, al establecer mayores restricciones en materia de alturas, prohibir las construcciones sobre medianeras y fijar un límite de 250 metros para los barrios privados con el fin de garantizar la conectividad urbana y evitar grandes barreras físicas. Asimismo, subrayó que el COU incorpora lineamientos más conservadores para la protección del paisaje y los recursos naturales.
Cinco puntos clave del nuevo COU
- Medio ambiente
Establece Áreas de Protección Ambiental para resguardar zonas verdes, márgenes de ríos y canales, con el objetivo de preservar el paisaje y la identidad ambiental de Yerba Buena.
- Accesibilidad y conectividad
Ordena una red vial más continua y prevé aperturas y prolongaciones de calles para mejorar la circulación y la fluidez del tránsito.
- Alturas máximas
Define los límites de edificación:
En la mayor parte de la ciudad, hasta planta baja más un piso.
En ejes comerciales, planta baja más dos pisos.
En avenida Aconquija, hasta tres pisos.
En avenida Presidente Perón, hasta cuatro pisos.
En las zonas cercanas al piedemonte se establecen alturas menores para proteger el paisaje.
- Urbanización futura
Orienta la expansión hacia el norte de avenida Presidente Perón, priorizando la consolidación de las áreas ya urbanizadas. No se permitirán urbanizaciones cerradas de gran escala que bloqueen la trama vial; los barrios privados tendrán límites de superficie para garantizar una ciudad integrada.
- Usos del suelo
Organiza las actividades por zonas, preservando áreas residenciales y ubicando sectores de mayor movimiento -como centros comerciales, depósitos o establecimientos educativos- en espacios específicos.