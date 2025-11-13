El papa León XIV reveló cuáles son sus cuatro películas favoritas antes de recibir a las estrellas de Hollywood en el Vaticano

El papa León XIV, elegido en mayo como líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, reveló cuáles son sus cuatro películas favoritas antes de mantener una reunión sin precedentes con celebridades de Hollywood en el Vaticano. En un video difundido por Variety, el pontífice se inclinó por cintas que transmiten mensajes esperanzadores y conmovedores, encabezadas por el clásico navideño ¡Qué bello es vivir! (1946), de Frank Capra.
La película, protagonizada por James Stewart, cuenta la historia de un hombre desesperado que recibe la ayuda de un ángel enviado desde el cielo para recordarle el valor de su vida. Según el Vaticano, León XIV eligió “las películas más significativas para él”, todas con fuertes valores humanos y espirituales.
En el video, el Papa también mencionó el musical La novicia rebelde (1965), de Robert Wise, el drama familiar Gente como uno (1980), dirigido por Robert Redford, y la inolvidable La vida es bella (1997), de Roberto Benigni, que narra la historia de un padre que protege a su hijo de los horrores de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
El Vaticano confirmó que el pontífice, de 70 años y nacido en Chicago, ofrecerá este sábado una audiencia especial en el Palacio Apostólico del Vaticano con figuras de la industria cinematográfica como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci. También asistirán directores de renombre, entre ellos Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.
“El papa León XIV espera profundizar el diálogo con el mundo del cine, explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos”, informó el Vaticano en un comunicado oficial.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el Año Santo de la Iglesia católica, un Jubileo que comenzó en diciembre pasado y concluirá a principios de enero de 2026. Este evento específico está organizado por los departamentos de Cultura y Educación, Comunicación y los Museos Vaticanos.
La afinidad del papa León XIV con el mundo del cine se refleja también en sus recientes encuentros con actores de renombre. La semana pasada recibió en audiencia privada a Robert De Niro, y en junio pasado, a Al Pacino.
Su predecesor, el papa Francisco -fallecido en abril de este año- también había estrechado lazos con artistas y comediantes. En 2024 reunió en el Vaticano a figuras como Conan O’Brien, Whoopi Goldberg, Stephen Colbert, Chris Rock y Jimmy Fallon.
La iniciativa de León XIV de continuar ese acercamiento al arte cinematográfico puede verse como una extensión de la visión cultural de Francisco, quien en 2013 fundó Scholas Occurrentes, un movimiento educativo global que promueve la creación de cortometrajes juveniles sobre identidad y valores.
El legado de esa iniciativa continúa hoy bajo la producción del director Martin Scorsese, que trabaja en un documental titulado Aldeas: Una nueva historia. La obra incluirá la última entrevista que el papa Francisco concedió ante las cámaras, grabada en diciembre pasado en el Vaticano, pocos meses antes de su muerte.
Con esta nueva reunión, el papa León XIV busca consolidar un puente entre la Iglesia y el séptimo arte, alentando un diálogo en el que la fe, la creatividad y las historias humanas puedan encontrarse en la misma pantalla.