Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston está muy enamorada y ya lo grita a los cuatro vientos. Aunque desde hace algunos meses se la había visto acompañada por Jim Curtis, fue hasta ahora que la actriz decidió hacer oficial su relación. En su cuenta de Instagram, la protagonista de Friends publicó una foto en blanco y negro donde aparece abrazando a Curtis por detrás, junto al mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor”.