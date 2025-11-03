Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston está muy enamorada y ya lo grita a los cuatro vientos. Aunque desde hace algunos meses se la había visto acompañada por Jim Curtis, fue hasta ahora que la actriz decidió hacer oficial su relación. En su cuenta de Instagram, la protagonista de Friends publicó una foto en blanco y negro donde aparece abrazando a Curtis por detrás, junto al mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor”.
La imagen, que rápidamente se volvió viral, confirmó lo que muchos sospechaban desde el verano pasado, cuando Aniston fue vista junto a Curtis en actitud cariñosa a bordo de un yate en Mallorca. Según fuentes citadas por la revista People, la pareja lleva varios meses saliendo y atraviesa una etapa “divertida, relajada y muy feliz”.
Un amor que floreció fuera de Hollywood
Aunque se conocieron hace tiempo a través de amigos en común —según Page Six—, fue durante la promoción de la cuarta temporada de The Morning Show cuando comenzaron a coincidir más seguido. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo hasta que la actriz decidió compartir públicamente su felicidad.
Lo que más ha llamado la atención de los fans es que, a diferencia de las parejas anteriores de Aniston, Jim Curtis no pertenece al mundo del espectáculo. Su ámbito es el bienestar, la salud holística y la transformación personal.
¿Quién es Jim Curtis?
Jim Curtis es un hipnoterapeuta, coach de vida y autor con más de dos décadas de experiencia en el sector del bienestar. En su página web oficial se presenta como “coach transformacional y maestro en hipnoterapia”, enfocado en ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial mental y emocional.
A lo largo de su carrera, Curtis ha colaborado con empresas como WebMD, Everyday Health y el Institute for Integrative Nutrition, y actualmente ofrece talleres, charlas y asesorías personalizadas sobre desarrollo personal y cambio de mentalidad. Además, comparte regularmente contenido motivacional con sus más de 700 mil seguidores en Instagram, donde publica videos de afirmaciones, ejercicios de escritura y técnicas de lenguaje intencional.
También es autor de varios libros, entre ellos The Stimulati Experience (2017) y Shift: Quantum Manifestation Guide (2024), donde combina neurociencia, espiritualidad y coaching.
Una historia marcada por la superación
Curtis suele contar que su interés por el bienestar nació de una experiencia personal. A los 22 años fue diagnosticado con lesiones en la médula espinal que le provocaron fuertes dolores y episodios de parálisis. Este episodio, según ha explicado en entrevistas, lo llevó a replantearse su vida y a buscar caminos alternativos para sanar su cuerpo y su mente.
Esa búsqueda terminó convirtiéndose en su vocación. Hoy, su mensaje central se resume en una frase que repite en sus redes: “Ayudarte a sanar y prosperar a través del poder del ‘Yo soy’.”
Curtis estuvo casado anteriormente con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan. Pese a mantener su vida familiar lejos del foco mediático, en los últimos años su popularidad creció al convertirse en uno de los coaches más solicitados del ámbito del bienestar.
Jennifer Aniston, en su mejor momento
Según fuentes cercanas citadas por People, Jennifer Aniston “está en un muy buen lugar, centrada, satisfecha y muy feliz”. La actriz, que suele ser reservada respecto a su vida personal, ha encontrado en Curtis una pareja con quien comparte intereses ligados al autocuidado, la meditación y el bienestar emocional.
La elección de un compañero fuera del mundo del espectáculo parece marcar una nueva etapa en su vida, más enfocada en la serenidad que en el ruido mediático. “Es alguien que la hace reír, la escucha y la apoya sin presión”, aseguró una fuente cercana a la actriz.
Un romance que inspira
La relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis no solo ha despertado curiosidad entre los fanáticos de la actriz, sino también entre quienes siguen el auge de los wellness coaches entre las celebridades. Curtis representa esa figura moderna del guía espiritual con base científica, alguien que mezcla psicología, neurociencia y meditación para promover un cambio de vida integral.
Y si bien aún es pronto para hablar de planes a futuro, lo cierto es que Aniston luce más feliz que nunca. “Ella siente que ha encontrado a alguien auténtico, que no busca fama ni cámaras, sino conexión”, aseguró otra fuente a Page Six.
Por ahora, la foto en blanco y negro publicada por la actriz dice más que mil palabras: Jennifer Aniston vuelve a creer en el amor.