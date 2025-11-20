Secciones
EconomíaNoticias económicas

Finanzas personales: dos ideas para invertir y hacer crecer tu aguinaldo

Al momento de incrementar tus ingresos, hay opciones de inversión para todos los gustos y bolsillos: para los más conservadores y para los más arriesgados.

Especialistas recomiendan invertir al menos un 20% del aguinaldo. Especialistas recomiendan invertir al menos un 20% del aguinaldo.
Hace 1 Hs

Llega diciembre y con el último mes del año los empleados esperan con ansias el pago del aguinaldo. El depósito está pautado para el 18 del mes siguiente, pero la ley vigente contempla hasta cuatro días hábiles de consideración para los empleadores. Los especialistas en finanzas recomiendan usar este dinero extra de forma consciente y no gastarlo de una sola vez. Para ello, recomiendan el ahorro o las inversiones.

Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

Si pensás en organizar tus finanzas personales, la clave es planificar. Esto implica tener objetivos, armar un presupuesto y controlar tu plan. Además, siempre debés estar informado respecto a las últimas tendencias en inversiones para saber qué es lo que más te conviene.

Aunque muchos trabajadores utilizan el aguinaldo para darse gustos o saldar deudas, si querés que tus finanzas personales mejoren, podés poner como objetivo que tu plata crezca. Y, para ello, un buen camino es invertir ese dinero extraordinario que entra a tu cuenta dos veces al año.

Dos opciones para invertir el aguinaldo

La primera de las opciones y la ideal para los más conservadores es el plazo fijo. Es una alternativa que te permite saber de antemano cuánto ganarás al terminar el plazo de inversión. Siempre podés utilizar simuladores de inversiones y visualizar con cuánto dinero quedarías después del tiempo que elijas.

La segunda de las opciones es el dólar MEP. Es un tipo de inversión para los que se arriesgan un poco más y se atreven a ir más allá de lo previsible. Es una inversión fácil de hacer y se puede realizar de forma online con solo algunos clicks para comprar dólares en el mercado financiero.

Solo podrán comprar dólar MEP quienes no hayan comprado dólar ahorro en los últimos 90 días. Si esa es tu situación, podrás seguir con la idea de invertir de este modo. Te permitirá resguardar en dólares sin que estos estén alcanzados por impuestos o topes extra. Se conoce como Dólar MEP o Dólar Bolsa al procedimiento para acceder a la moneda dólar a través de operar títulos en el mercado de capitales. Consiste en la compra de un bono en pesos y su posterior venta en dólares.

Para operar en dólar MEP necesitarás: una caja de ahorro o cuenta corriente en pesos; una cuenta en moneda extranjera (dólares) y una cuenta corriente (Títulos) vinculada a la cuenta pesos y dólares. Todas las cuentas mencionadas deberán compartir la misma titularidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

Aguinaldo: qué dice la ley y qué hacer si no te lo depositan a tiempo

Aguinaldo: qué dice la ley y qué hacer si no te lo depositan a tiempo

Por qué deben pagarte el aguinaldo antes de fines de diciembre

Por qué deben pagarte el aguinaldo antes de fines de diciembre

Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

Cómo aprender sobre finanzas e inversiones en una plataforma que ofrece cursos gratuitos

Cómo aprender sobre finanzas e inversiones en una plataforma que ofrece cursos gratuitos

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
3

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
4

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios