Finanzas personales: dos ideas para invertir y hacer crecer tu aguinaldo

Solo podrán comprar dólar MEP quienes no hayan comprado dólar ahorro en los últimos 90 días. Si esa es tu situación, podrás seguir con la idea de invertir de este modo. Te permitirá resguardar en dólares sin que estos estén alcanzados por impuestos o topes extra. Se conoce como Dólar MEP o Dólar Bolsa al procedimiento para acceder a la moneda dólar a través de operar títulos en el mercado de capitales. Consiste en la compra de un bono en pesos y su posterior venta en dólares.