Finanzas personales: dos ideas para invertir y hacer crecer tu aguinaldo

Llega diciembre y con el último mes del año los empleados esperan con ansias el pago del aguinaldo. El depósito está pautado para el 18 del mes siguiente, pero la ley vigente contempla hasta cuatro días hábiles de consideración para los empleadores. Los especialistas en finanzas recomiendan usar este dinero extra de forma consciente y no gastarlo de una sola vez. Para ello, recomiendan el ahorro o las inversiones.
Si pensás en organizar tus finanzas personales, la clave es planificar. Esto implica tener objetivos, armar un presupuesto y controlar tu plan. Además, siempre debés estar informado respecto a las últimas tendencias en inversiones para saber qué es lo que más te conviene.
Aunque muchos trabajadores utilizan el aguinaldo para darse gustos o saldar deudas, si querés que tus finanzas personales mejoren, podés poner como objetivo que tu plata crezca. Y, para ello, un buen camino es invertir ese dinero extraordinario que entra a tu cuenta dos veces al año.
Dos opciones para invertir el aguinaldo
La primera de las opciones y la ideal para los más conservadores es el plazo fijo. Es una alternativa que te permite saber de antemano cuánto ganarás al terminar el plazo de inversión. Siempre podés utilizar simuladores de inversiones y visualizar con cuánto dinero quedarías después del tiempo que elijas.
La segunda de las opciones es el dólar MEP. Es un tipo de inversión para los que se arriesgan un poco más y se atreven a ir más allá de lo previsible. Es una inversión fácil de hacer y se puede realizar de forma online con solo algunos clicks para comprar dólares en el mercado financiero.
Solo podrán comprar dólar MEP quienes no hayan comprado dólar ahorro en los últimos 90 días. Si esa es tu situación, podrás seguir con la idea de invertir de este modo. Te permitirá resguardar en dólares sin que estos estén alcanzados por impuestos o topes extra. Se conoce como Dólar MEP o Dólar Bolsa al procedimiento para acceder a la moneda dólar a través de operar títulos en el mercado de capitales. Consiste en la compra de un bono en pesos y su posterior venta en dólares.
Para operar en dólar MEP necesitarás: una caja de ahorro o cuenta corriente en pesos; una cuenta en moneda extranjera (dólares) y una cuenta corriente (Títulos) vinculada a la cuenta pesos y dólares. Todas las cuentas mencionadas deberán compartir la misma titularidad.