FIFA definió el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026: quiénes juegan, cómo quedaron las llaves y cuándo será

El camino hacia los últimos dos cupos del Mundial 2026 ya está trazado. La FIFA realizó hoy el sorteo del Repechaje Intercontinental en Zúrich, Suiza, y definió cómo será el cuadro que disputarán seis selecciones de cinco confederaciones en busca del boleto definitivo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
Bolivia, representante sudamericano, ya conoce a su rival y el trayecto que deberá seguir si quiere estar en la próxima cita mundialista.
Dos rutas, dos finales: cómo quedó armado el cuadro
El sorteo diseñó un sistema de dos llaves independientes, cada una con una semifinal y una final. Por ranking FIFA, República Democrática del Congo e Irak quedaron exentos de la primera instancia y esperan directamente en los partidos decisivos.
Camino 1
Semifinal: Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (Concacaf)
Final: El ganador enfrentará a RD del Congo, que tiene el mejor ranking de la llave y debutará directamente en la definición.
La selección congoleña, ubicada en el puesto 56 del ranking, se benefició por su posición y aparece como uno de los rivales más fuertes del repechaje.
Camino 2
Semifinal: Bolivia (Conmebol) vs. Surinam (Concacaf)
Final: El vencedor se cruzará con Irak, también clasificado directamente a la final por su ubicación en el ranking (58°).
Para Bolivia, acostumbrada a disputar repechajes con mayor dificultad histórica, la llave representa una oportunidad concreta, aunque con un desafío importante frente a los asiáticos.
lugares por confirmarse en el Torneo clasificatorio para la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/TcEBtXGhyS— Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 20, 2025
Fechas y sedes confirmadas
La FIFA también confirmó la ventana en la que se desarrollará el repechaje.
El mini-torneo se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano, con Monterrey y Guadalajara como ciudades anfitrionas.
Será un formato corto, de eliminación directa, que definirá en apenas dos partidos quienes ocuparán los últimos boletos mundialistas fuera de Europa.
Qué está en juego
Los dos ganadores de las finales completarán el mapa definitivo del Mundial 2026, el primero de la historia con 48 selecciones. Los cuatro lugares restantes serán definidos por la repesca europea, sorteada en paralelo y con formato propio.
Con los grupos del Mundial ya en preparación y los bombos casi completos, este repechaje intercontinental se convierte en el último filtro para seis selecciones que buscan subirse a una edición histórica.