FIFA definió el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026: quiénes juegan, cómo quedaron las llaves y cuándo será

El camino hacia los últimos dos cupos del Mundial 2026 ya está trazado. La FIFA realizó hoy el sorteo del Repechaje Intercontinental en Zúrich, Suiza, y definió cómo será el cuadro que disputarán seis selecciones de cinco confederaciones en busca del boleto definitivo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.