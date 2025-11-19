Los bombos del Mundial 2026 encendieron la alarma: el durísimo grupo que podría tocarle a la Argentina

Faltan pocos días. El 5 de diciembre se sabrá en qué grupo estará el vigente campeón del mundo, qué ciudades deberá recorrer en Estados Unidos y qué tipo de arranque le tocará. Después de eso, empezará la otra parte del Mundial. Hacer cuentas, imaginar caminos, estudiar rivales y prepararse para un torneo que, por primera vez, tendrá 48 camisetas en la misma línea de largada. A partir del 11 de junio de 2026, la pelota empezará a contar su propia historia; pero todo, como siempre, se define primero en el bolillero.