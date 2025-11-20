Adiós a las manchas amarillas: este es el truco más barato y efectivo para dejar tus almohadas como nuevas

Las almohadas son indispensables para un buen descanso, pero también uno de los objetos que más suciedad acumulan en el hogar. El contacto constante con la piel, el sudor y los productos capilares genera, con el tiempo, manchas amarillas y olores desagradables. En verano, este problema se intensifica. Por eso, mantenerlas limpias no solo mejora su apariencia, sino que también reduce bacterias, ácaros y agentes que pueden afectar la salud.