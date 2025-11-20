Amenazó con un arma a una mujer por una discusión de tránsito en pleno centro tucumano

Un hombre fue detenido en el centro por haber amenazado con un arma de fuego a una mujer que lo criticó por haber estacionado en un lugar prohibido. La Policía secuestró la camioneta y la pistola nueve milímetros del denunciado.
Anoche, la víctima pretendía salir con su vehículo de un estacionamiento de Catamarca al 600. Pero no podía hacerlo porque estaba estacionada una camioneta VW Amarok. La damnificada le habría recriminado la actitud al conductor que, lejos de retirar el rodado, la habría agraviado.
La discusión fue subiendo de tono hasta que el hombre, de 34 años, sacó la pistola y la remontó como acto intimidatorio. El violento episodio fue presenciado por efectivos de Distrito Urbano que se encontraban en el lugar. Los uniformados redujeron al acusado, que vive en Yerba Buena.
Por orden del Ministerio Público, el sujeto fue aprehendido y se secuestraron la camioneta y la pistola que tenía el acusado. En las próximas horas se resolverá su situación procesal. Afrontaría cargos de amenazas agravada por el uso de arma de fuego.