Secciones
Seguridad

Amenazó con un arma a una mujer por una discusión de tránsito en pleno centro tucumano

Un hombre de 34 años fue aprehendido y le secuestraron una Amarock y una pistola nueve milímetros.

ANTE LA JUSTICIA. El acusado afrontaría cargos de amenazas agravada por el uso de arma de fuego. ANTE LA JUSTICIA. El acusado afrontaría cargos de amenazas agravada por el uso de arma de fuego. FOTO DE ARCHIVO / IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Un hombre fue detenido en el centro por haber amenazado con un arma de fuego a una mujer que lo criticó por haber estacionado en un lugar prohibido. La Policía secuestró la camioneta y la pistola nueve milímetros del denunciado.

Anoche, la víctima pretendía salir con su vehículo de un estacionamiento de Catamarca al 600. Pero no podía hacerlo porque estaba estacionada una camioneta VW Amarok. La damnificada le habría recriminado la actitud al conductor que, lejos de retirar el rodado, la habría agraviado.

La discusión fue subiendo de tono hasta que el hombre, de 34 años, sacó la pistola y la remontó como acto intimidatorio. El violento episodio fue presenciado por efectivos de Distrito Urbano que se encontraban en el lugar. Los uniformados redujeron al acusado, que vive en Yerba Buena.

Por orden del Ministerio Público, el sujeto fue aprehendido y se secuestraron la camioneta y la pistola que tenía el acusado. En las próximas horas se resolverá su situación procesal. Afrontaría cargos de amenazas agravada por el uso de arma de fuego.

Temas Inseguridad vialViolencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
3

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
4

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
El cuento de la casa embrujada: engañaron a una anciana y se quedaron con su vivienda de Bella Vista

El cuento de "la casa embrujada": engañaron a una anciana y se quedaron con su vivienda de Bella Vista

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Comentarios