Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿De cuánto será el aumento de Uocra para noviembre y diciembre?

Los obreros de la construcción recibirán un aumento no remunerativo en el mes de noviembre.

El acuerdo vigente alcanza los meses de noviembre y diciembre. Se espera una nueva reunión antes de fin de año para definir los salarios de los primeros meses de 2026. El acuerdo vigente alcanza los meses de noviembre y diciembre. Se espera una nueva reunión antes de fin de año para definir los salarios de los primeros meses de 2026.
Hace 4 Hs

En los últimos días, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las cámaras empresariales tuvieron una reunión para acordar los nuevos montos salariales para sus trabajadores. La escala quedó constituida con nuevos montos a pagar según la zona a la que pertenezca el obrero y también según las tareas que desempeñe.

Sin nuevas paritarias, ¿cuánto cobrará el personal gastronómico en noviembre de 2025?

Sin nuevas paritarias, ¿cuánto cobrará el personal gastronómico en noviembre de 2025?

El acuerdo se hizo sobre el aumento de los sueldos básicos de noviembre a diciembre. El entendimiento alcanza los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. Además, las partes intervinientes acordaron el pago de una suma no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales.

¿De cuánto será el aumento de Uocra para noviembre y diciembre?

De la reunión participaron, además de representantes de Uocra, autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Ahora solo queda esperar la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

 El acuerdo alcanzó un aumento del 2.7% que se aplicará del siguiente modo:

- Un 1.4% extra en noviembre sobre los básicos vigentes al 31 de octubre

- Un 1.3% en diciembre, calculado sobre los básicos actualizados al 30 de noviembre

Además, se otorgará una suma fija no remunerativa de acuerdo a la zona y a la tarea que preste cada trabajador. Estos montos fueron establecidos del siguiente modo:

Zona A

- Oficial especializado: $103.300

- Oficial: $96.200

- Medio oficial: $88.100

- Ayudante: $83.200

- Sereno: $83.200

Zona B

- Oficial especializado: $114.700

- Oficial: $106.800

- Medio oficial: $97.800

- Ayudante: $92.400

- Sereno: $92.400

Zona C

- Oficial especializado: $158.600

- Oficial: $147.700

- Medio oficial: $135.200

- Ayudante: $127.700

- Sereno: $127.700

Zona C-Austral

- Oficial especializado: $206.600

- Oficial: $192.400

- Medio oficial: $176.200

- Ayudante: $166.400

- Sereno: $166.400

Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre de 2025

Los salarios básicos vigentes en la Zona A desde noviembre de 2025 son:

- Oficial Especializado: $5.200

- Oficial: $4.449

- Medio Oficial: $4.111

- Ayudante: $3.784

- Sereno: $687.385

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Las partes convinieron mantener activa una Comisión Especial que se reunirá el 22 de diciembre para analizar las variables económicas del sector y definir los ajustes salariales a partir de enero de 2026.

Temas Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
3

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
4

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios