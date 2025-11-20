En los últimos días, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las cámaras empresariales tuvieron una reunión para acordar los nuevos montos salariales para sus trabajadores. La escala quedó constituida con nuevos montos a pagar según la zona a la que pertenezca el obrero y también según las tareas que desempeñe.
El acuerdo se hizo sobre el aumento de los sueldos básicos de noviembre a diciembre. El entendimiento alcanza los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. Además, las partes intervinientes acordaron el pago de una suma no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales.
¿De cuánto será el aumento de Uocra para noviembre y diciembre?
De la reunión participaron, además de representantes de Uocra, autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Ahora solo queda esperar la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El acuerdo alcanzó un aumento del 2.7% que se aplicará del siguiente modo:
- Un 1.4% extra en noviembre sobre los básicos vigentes al 31 de octubre
- Un 1.3% en diciembre, calculado sobre los básicos actualizados al 30 de noviembre
Además, se otorgará una suma fija no remunerativa de acuerdo a la zona y a la tarea que preste cada trabajador. Estos montos fueron establecidos del siguiente modo:
Zona A
- Oficial especializado: $103.300
- Oficial: $96.200
- Medio oficial: $88.100
- Ayudante: $83.200
- Sereno: $83.200
Zona B
- Oficial especializado: $114.700
- Oficial: $106.800
- Medio oficial: $97.800
- Ayudante: $92.400
- Sereno: $92.400
Zona C
- Oficial especializado: $158.600
- Oficial: $147.700
- Medio oficial: $135.200
- Ayudante: $127.700
- Sereno: $127.700
Zona C-Austral
- Oficial especializado: $206.600
- Oficial: $192.400
- Medio oficial: $176.200
- Ayudante: $166.400
- Sereno: $166.400
Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre de 2025
Los salarios básicos vigentes en la Zona A desde noviembre de 2025 son:
- Oficial Especializado: $5.200
- Oficial: $4.449
- Medio Oficial: $4.111
- Ayudante: $3.784
- Sereno: $687.385
El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Las partes convinieron mantener activa una Comisión Especial que se reunirá el 22 de diciembre para analizar las variables económicas del sector y definir los ajustes salariales a partir de enero de 2026.