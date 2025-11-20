¿De cuánto será el aumento de Uocra para noviembre y diciembre?

En los últimos días, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las cámaras empresariales tuvieron una reunión para acordar los nuevos montos salariales para sus trabajadores. La escala quedó constituida con nuevos montos a pagar según la zona a la que pertenezca el obrero y también según las tareas que desempeñe.