Allanaron la casa del acosador de Cris Morena y se dieron con un macabro hallazgo

La causa que involucra a Cris Morena volvió a tomar un giro inquietante. Días después de que se conociera que la productora denunció por acoso a un hombre que la hostiga desde 2020, salió a la luz qué encontraron los investigadores durante el allanamiento en la casa de Leonardo Lo Giudice, el acusado de 51 años.
El macabro material encontrado dentro de su habitación profundiza la preocupación en torno al caso.
Anotaciones, collages y mapas: los detalles del hallazgo
En Desayuno americano (América), el periodista Carlos Salerno reveló la información que surgió tras el operativo policial.
“¿Saben qué encontraron en la habitación del acosador? Distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leonardo Lo Giudice imaginó entre él y ella”, informó.
Pero eso no fue lo más perturbador. Según detalló, también se halló un collage confeccionado exclusivamente con ojos de Cris Morena.
“Se ve que esta persona se tomó el trabajo de recortar revistas y revistas y hacer un collage con los ojos de Cris Morena. Obsesionado con la mirada”, agregó el panelista.
Los investigadores además encontraron mapas hechos a mano con los distintos lugares y recorridos que realizaba la productora. “La obsesión era tal que en la logística del acosador había mapas a mano alzada”, describió Salerno.
A esto se suman mensajes detectados en su computadora y en su teléfono -que aún serán peritados-, todos vinculados a Cris Morena y a su entorno.
Lo Giudice vive en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, junto a su madre. Actualmente tiene una restricción perimetral que le prohíbe acercarse a menos de 1000 metros de la productora y porta una tobillera de control.
La denuncia de Cris Morena: un hostigamiento que volvió a crecer
La noticia sobre la nueva denuncia fue difundida en el ciclo Tarde o temprano (eltrece), donde Belén Ludueña reconstruyó la cronología del acoso. Según relató, Cris Morena decidió acudir nuevamente a la Justicia luego de notar un cambio en el comportamiento del hombre.
“En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio, hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital. Por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, explicó Ludueña.
En ese mismo programa, el periodista Pampa Mónaco aportó más contexto: “Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar. Ahora, cuatro años después, incumplió”.