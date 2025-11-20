Secciones
SociedadGastronomía

Tres ideas saladas simples en pan baguette para hacer la mejor entrada para Navidad

A partir de esta receta, podés agregar o quitar ingredientes e incluso crear nuevas combinaciones para adaptarla al gusto de tus invitados.

Un plato vistoso para entretener el paladar antes de la cena de Navidad. Un plato vistoso para entretener el paladar antes de la cena de Navidad. Foto: @lasrecetasdelacami
Hace 1 Hs

Preparar unos bocados para entretener a los invitados antes de la cena siempre suma puntos a la experiencia. Las fiestas de fin de año son la oportunidad perfecta para implementar esta modalidad y agasajar a los comensales. Con un poco de pan y algunos ingredientes que se consiguen fácilmente, se puede preparar una entrada original, completa y tentadora.

Los secretos del mejor glaseado para decorar tus galletas navideñas

Los secretos del mejor glaseado para decorar tus galletas navideñas

Si te gusta la idea de tener una mesa cargada para las fiestas, tal como se ven en las películas, no hay mejor opción que llenarla de guirnaldas navideñas y velas. Pero eso no es suficiente, porque lo más importante es la comida. Agregar algunos platos con estos bocaditos en pan baguette realza la presencia de tu mesa por su forma y sus colores atractivos.

Bocaditos en pan baguette para Navidad

La influencer mexicana conocida como @lasrecetasdelacami compartió en sus redes sociales una receta fácil de preparar, que no necesita demasiada cocción y que es imperdible para cualquier cena, ya sea con muchos o pocos invitados. Se trata de unos bocaditos o mini tostadas en pan baguette con oliva y algunos ingredientes más.

Para prepararlos necesitarás dos panes baguette de los más largos que haya en la panadería. También usarás aceite de oliva, una palta, 200 gramos de tomate cherry, 150 gramos de camarones, 100 gramos de jamón –puede ser crudo, cocido o serrano, según prefieras– y algunas hojas verdes –berro, albahaca o rúcula preferentemente–.

Los dos acompañantes estrella de estas mini tostadas serán, por una parte, el queso crema que más te guste y, por otra, pesto. Para preparar este último podés mezclar hojas frescas de albahaca, queso parmesano, dos dientes de ajo, aceite de oliva extra virgen y sal en una minipimer y estará listo en menos de 15 minutos.

Tres opciones deliciosas para Navidad

El siguiente paso será ensamblar tus mini tostadas. Lo primero que harás será cortar en rodajas el baguette, pero pasando el cuchillo en diagonal para dar un efecto más alargado a la rodaja. Luego las dispondrás sobre una bandeja para hornear sin que se superpongan y mojarás todo el pan con hilos de aceite de oliva. Llevarás al horno hasta que estén tostadas y dejarás enfriar unos minutos.

Para decorar las tostadas, irás combinando los ingredientes. La influencer preparó estas opciones:

- Una tostada con una base de queso crema, una capa de palta pisada, hojas verdes y encima un camarón salteado

- Una tostada con una base de queso crema, una capa de pesto y tomates cherry cortados por la mitad

- Una tostada con una base de queso crema, una capa de palta pisada, hojas verdes y una pequeña rodaja de jamón

Temas NavidadAño Nuevo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios