Tres ideas saladas simples en pan baguette para hacer la mejor entrada para Navidad

Si te gusta la idea de tener una mesa cargada para las fiestas, tal como se ven en las películas, no hay mejor opción que llenarla de guirnaldas navideñas y velas. Pero eso no es suficiente, porque lo más importante es la comida. Agregar algunos platos con estos bocaditos en pan baguette realza la presencia de tu mesa por su forma y sus colores atractivos.