Tres ideas saladas simples en pan baguette para hacer la mejor entrada para Navidad

Preparar unos bocados para entretener a los invitados antes de la cena siempre suma puntos a la experiencia. Las fiestas de fin de año son la oportunidad perfecta para implementar esta modalidad y agasajar a los comensales. Con un poco de pan y algunos ingredientes que se consiguen fácilmente, se puede preparar una entrada original, completa y tentadora.
Si te gusta la idea de tener una mesa cargada para las fiestas, tal como se ven en las películas, no hay mejor opción que llenarla de guirnaldas navideñas y velas. Pero eso no es suficiente, porque lo más importante es la comida. Agregar algunos platos con estos bocaditos en pan baguette realza la presencia de tu mesa por su forma y sus colores atractivos.
Bocaditos en pan baguette para Navidad
La influencer mexicana conocida como @lasrecetasdelacami compartió en sus redes sociales una receta fácil de preparar, que no necesita demasiada cocción y que es imperdible para cualquier cena, ya sea con muchos o pocos invitados. Se trata de unos bocaditos o mini tostadas en pan baguette con oliva y algunos ingredientes más.
Para prepararlos necesitarás dos panes baguette de los más largos que haya en la panadería. También usarás aceite de oliva, una palta, 200 gramos de tomate cherry, 150 gramos de camarones, 100 gramos de jamón –puede ser crudo, cocido o serrano, según prefieras– y algunas hojas verdes –berro, albahaca o rúcula preferentemente–.
Los dos acompañantes estrella de estas mini tostadas serán, por una parte, el queso crema que más te guste y, por otra, pesto. Para preparar este último podés mezclar hojas frescas de albahaca, queso parmesano, dos dientes de ajo, aceite de oliva extra virgen y sal en una minipimer y estará listo en menos de 15 minutos.
Tres opciones deliciosas para Navidad
El siguiente paso será ensamblar tus mini tostadas. Lo primero que harás será cortar en rodajas el baguette, pero pasando el cuchillo en diagonal para dar un efecto más alargado a la rodaja. Luego las dispondrás sobre una bandeja para hornear sin que se superpongan y mojarás todo el pan con hilos de aceite de oliva. Llevarás al horno hasta que estén tostadas y dejarás enfriar unos minutos.
Para decorar las tostadas, irás combinando los ingredientes. La influencer preparó estas opciones:
- Una tostada con una base de queso crema, una capa de palta pisada, hojas verdes y encima un camarón salteado
- Una tostada con una base de queso crema, una capa de pesto y tomates cherry cortados por la mitad
- Una tostada con una base de queso crema, una capa de palta pisada, hojas verdes y una pequeña rodaja de jamón