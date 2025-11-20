La revelación de “Chiqui” Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina

El dirigente explicó que su elección siempre estuvo asociada a un trabajo integral y no solamente a los resultados inmediatos. Sostuvo que “si pensara en los resultados, no lo hubiera contratado”, y aseguró que la llegada de Scaloni ayudó a construir un esquema de selecciones que antes no existía. Para Tapia, la identidad lograda en estos seis años es un argumento suficiente para apostar por la continuidad.