La revelación de “Chiqui” Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina

En una nueva aparición pública dentro del Olé Summit 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dejó en claro que su intención es garantizar la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina más allá de la Copa del Mundo 2026. El dirigente volvió a remarcar que su idea no se centra solo en el corto plazo, sino en un proyecto amplio que pretende sostener la misma estructura técnica durante varios años.
Tapia reiteró su convicción al expresar “quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico”. Recordó que el entrenador, oriundo de Pujato, asumió en 2018 y que su vínculo actual finaliza al concluir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A meses del inicio de la competencia, el presidente remarcó que busca estirar el proceso porque considera que se lograron bases sólidas.
El dirigente explicó que su elección siempre estuvo asociada a un trabajo integral y no solamente a los resultados inmediatos. Sostuvo que “si pensara en los resultados, no lo hubiera contratado”, y aseguró que la llegada de Scaloni ayudó a construir un esquema de selecciones que antes no existía. Para Tapia, la identidad lograda en estos seis años es un argumento suficiente para apostar por la continuidad.
La Selección viene atravesando uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente. Con Scaloni, Argentina conquistó dos Copa América, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Incluso después de ciertas dudas generadas por sus declaraciones en el Maracaná en 2023, el entrenador decidió seguir adelante con el proyecto, manteniendo el respaldo dirigencial.
A futuro
Antes del Mundial, Argentina disputará la nueva edición de la Finalissima frente a España. En ese escenario, Tapia se entusiasma con que el cuerpo técnico continúe más allá del 2026 y logre extender un proceso que considera histórico. Su objetivo es consolidar un proyecto prolongado que sostenga el éxito deportivo y el trabajo interno que, para él, cambió la estructura del seleccionado.