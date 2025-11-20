Secciones
DeportesFútbol

La revelación de “Chiqui” Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina

El presidente de la AFA reafirmó que quiere sostener al entrenador más allá del Mundial 2026 y que su plan incluye al mismo cuerpo técnico hasta 2030.

La revelación de “Chiqui” Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina
Hace 2 Hs

En una nueva aparición pública dentro del Olé Summit 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dejó en claro que su intención es garantizar la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina más allá de la Copa del Mundo 2026. El dirigente volvió a remarcar que su idea no se centra solo en el corto plazo, sino en un proyecto amplio que pretende sostener la misma estructura técnica durante varios años.

Tapia reiteró su convicción al expresar “quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico”. Recordó que el entrenador, oriundo de Pujato, asumió en 2018 y que su vínculo actual finaliza al concluir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A meses del inicio de la competencia, el presidente remarcó que busca estirar el proceso porque considera que se lograron bases sólidas.

El dirigente explicó que su elección siempre estuvo asociada a un trabajo integral y no solamente a los resultados inmediatos. Sostuvo que “si pensara en los resultados, no lo hubiera contratado”, y aseguró que la llegada de Scaloni ayudó a construir un esquema de selecciones que antes no existía. Para Tapia, la identidad lograda en estos seis años es un argumento suficiente para apostar por la continuidad.

La Selección viene atravesando uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente. Con Scaloni, Argentina conquistó dos Copa América, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Incluso después de ciertas dudas generadas por sus declaraciones en el Maracaná en 2023, el entrenador decidió seguir adelante con el proyecto, manteniendo el respaldo dirigencial.

A futuro

Antes del Mundial, Argentina disputará la nueva edición de la Finalissima frente a España. En ese escenario, Tapia se entusiasma con que el cuerpo técnico continúe más allá del 2026 y logre extender un proceso que considera histórico. Su objetivo es consolidar un proyecto prolongado que sostenga el éxito deportivo y el trabajo interno que, para él, cambió la estructura del seleccionado.

Temas EspañaSelección Argentina de fútbolCanadáAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaLionel ScaloniPúblicoEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

Después de clasificar al Mundial, el DT de España habló sobre la Finalissima contra Argentina

Después de clasificar al Mundial, el DT de España habló sobre la Finalissima contra Argentina

La contundente reacción de “Dibu” Martínez a las críticas del DT de Italia sobre las Eliminatorias Sudamericanas

La contundente reacción de “Dibu” Martínez a las críticas del DT de Italia sobre las Eliminatorias Sudamericanas

La insólita crítica del DT de Italia que reavivó la discusión por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

La insólita crítica del DT de Italia que reavivó la discusión por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Sorpresa en San Martín: una baja imprevista obliga a reacomodar una de las tres candidaturas

Sorpresa en San Martín: una baja imprevista obliga a reacomodar una de las tres candidaturas

Las duras declaraciones de Stroll sobre Colapinto: No sé cuántos puntos tiene en el campeonato

Las duras declaraciones de Stroll sobre Colapinto: "No sé cuántos puntos tiene en el campeonato"

Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Comentarios