“Chiqui” Tapia se desligó y tomó distancia de las sospechas arbitrales en el fútbol argentino

Polémicas recientes

En los últimos días hubo incidentes que alimentaron el malestar general. La semifinal entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminó con disturbios y jugadores afectados por gas pimienta. Además, el público del “Gallito” vandalizó murales vinculados a la Selección en rechazo a la gestión de Tapia. A esto se sumó el polémico cierre de Barracas Central y Huracán, donde dos penales cobrados vía VAR y una frase de Andrés Gariano hacia Frank Kudelka generaron más ruido. Para Tapia, todos estos casos refuerzan la necesidad de mejorar el sistema sin alimentar teorías conspirativas.