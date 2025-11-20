“Chiqui” Tapia se desligó y tomó distancia de las sospechas arbitrales en el fútbol argentino

Las discusiones sobre los fallos arbitrales volvieron a ocupar el centro de la escena en el fútbol argentino y la tensión se amplificó entre hinchas, dirigentes y protagonistas. En el marco del Olé Summit 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dio su mirada sobre la creciente desconfianza y remarcó que muchas veces los propios actores prefieren no expresarse para evitar sanciones, lo que genera un clima de autocensura.
La conducción arbitral atraviesa constantemente episodios señalados y, pese a que desde la dirigencia se sostiene que “los árbitros son seres humanos y pueden equivocarse”, las fallas suelen alimentar sospechas sobre presuntos beneficiados. Esta situación llevó a que los fanáticos analicen no solo el fixture, sino también qué árbitros y encargados del VAR son designados en cada jornada, aumentando la percepción de parcialidad.
Durante su exposición, Tapia subrayó que “no siempre la culpa es del árbitro”, y que las derrotas también tienen relación con lo que hace el rival. Destacó que se trabaja para reducir equivocaciones y señaló que la incorporación de Fernando Rapallini forma parte de un plan para profesionalizar aún más el área. Reafirmó su postura al asegurar “tan malo el arbitraje argentino no es” y celebró que tres jueces nacionales harán la pretemporada rumbo al Mundial.
Más adelante, el titular de la AFA insistió en que “no hay errores de un solo lado” y convocó a jugadores, entrenadores y periodistas a asumir responsabilidades. Incluso puso como ejemplo la racha de Riestra como local, afirmando que “no creo que haya sido favorecido 25 veces”. Para Tapia, la sugestión alrededor de los arbitrajes no es nueva y perjudica el crecimiento del fútbol más de lo que ayuda.
Polémicas recientes
En los últimos días hubo incidentes que alimentaron el malestar general. La semifinal entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminó con disturbios y jugadores afectados por gas pimienta. Además, el público del “Gallito” vandalizó murales vinculados a la Selección en rechazo a la gestión de Tapia. A esto se sumó el polémico cierre de Barracas Central y Huracán, donde dos penales cobrados vía VAR y una frase de Andrés Gariano hacia Frank Kudelka generaron más ruido. Para Tapia, todos estos casos refuerzan la necesidad de mejorar el sistema sin alimentar teorías conspirativas.