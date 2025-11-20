Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

La respuesta de Dolina, rodeada de aplausos, planteó un matiz: “Usted no necesitaba escuchar La venganza... para hacer lo que hizo después”. Sin embargo, el dueño de casa lo rebatió: “No, yo creo que sí”. En esa misma charla, Pergolini profundizó sobre la influencia de referentes y la pasión. “Vengo de una época en donde se escuchaba una radio que escuchaban nuestros padres también. Escuchaba Rapidísimo por mi vieja que todo el tiempo escuchaba La Hora del Aficionado. Tuvimos una escuela, y después vi a mucha gente hacer radio con pasión. Y viste que inspira ese tipo de cosas. La verdad que inspira ver gente que la pasaba bien, que trabajaba... A mí me encantaba verlo”.