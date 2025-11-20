Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

El mítico conductor radial de La venganza será terrible fue como invitado a Otro día perdido.

La inesperada confesión de Mario Pergolini que emocionó a Alejandro Dolina La inesperada confesión de Mario Pergolini que emocionó a Alejandro Dolina El Trece
Hace 2 Hs

Este miércoles, Otro día perdido recibió a un invitado de lujo: Alejandro Dolina, escritor y conductor, quien se sentó frente a Mario Pergolini para conversar sobre la muerte, el amor, el paso del tiempo e incluso fútbol. Pero lo que terminó sorprendiendo al público fue una revelación inesperada del propio Pergolini.

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

En medio del diálogo, el exconductor de CQC y Cuál Es? decidió compartir una vivencia personal con Dolina. “Tengo una anécdota con vos. Cuando era muy chico, tenía 17 años, trabajaba en Radio Continental. A la noche, después de hacer un programa que no escuchaba nadie, me iba al Tortoni, a la misma radio en la que ustedes, con Adolfo Castello, hacían Demasiado Tarde Para Lágrimas. Durante meses, fui el que anotó los llamados para que se los pasaran a ustedes”, relató Mario, notablemente emocionado.

La inesperada confesión de Pergolini a Dolina: "Te tengo que agradecer"

El conductor del late show destacó que esa experiencia fue decisiva en su desarrollo profesional: “Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”. Y completó su agradecimiento: “Te agradezco tantos años de radio, de alguna forma”.

La respuesta de Dolina, rodeada de aplausos, planteó un matiz: “Usted no necesitaba escuchar La venganza... para hacer lo que hizo después”. Sin embargo, el dueño de casa lo rebatió: “No, yo creo que sí”. En esa misma charla, Pergolini profundizó sobre la influencia de referentes y la pasión. “Vengo de una época en donde se escuchaba una radio que escuchaban nuestros padres también. Escuchaba Rapidísimo por mi vieja que todo el tiempo escuchaba La Hora del Aficionado. Tuvimos una escuela, y después vi a mucha gente hacer radio con pasión. Y viste que inspira ese tipo de cosas. La verdad que inspira ver gente que la pasaba bien, que trabajaba... A mí me encantaba verlo”.

Pergolini, Dolina y la vocación

Dolina también compartió una definición sobre la vocación. “Cuando uno ve a un tipo que es feliz haciendo lo que hace, siente también que hay algo de bueno en la vocación, que no siempre es todo sacrificio y es toda resistencia a la injusticia, que hay un poco de felicidad en todo eso”.

El invitado confesó que todavía extraña los días sin radio y reveló cómo lidia con esa sensación: “Gustosamente, hubiera hecho gratis todo lo que hice en mi vida por algún dinero en este asunto de la radio. Y los días que yo no tengo radio porque es feriado o porque tenemos vacaciones, yo lo echo en falta. Lo extraño”. 

Temas Mario PergoliniAlejandro Dolina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Andrea Pietra dejó sin palabras a Mario Pergolini al contar por qué no quiere casarse

Andrea Pietra dejó sin palabras a Mario Pergolini al contar por qué no quiere casarse

Pity Álvarez confirmó su regreso: cuándo y dónde será su esperado show de vuelta a los escenarios

"Pity" Álvarez confirmó su regreso: cuándo y dónde será su esperado show de vuelta a los escenarios

Pity Álvarez toca en Córdoba: cuánto salen las entradas y cómo conseguirlas

"Pity" Álvarez toca en Córdoba: cuánto salen las entradas y cómo conseguirlas

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios