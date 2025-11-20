Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Este miércoles, Otro día perdido recibió a un invitado de lujo: Alejandro Dolina, escritor y conductor, quien se sentó frente a Mario Pergolini para conversar sobre la muerte, el amor, el paso del tiempo e incluso fútbol. Pero lo que terminó sorprendiendo al público fue una revelación inesperada del propio Pergolini.
En medio del diálogo, el exconductor de CQC y Cuál Es? decidió compartir una vivencia personal con Dolina. “Tengo una anécdota con vos. Cuando era muy chico, tenía 17 años, trabajaba en Radio Continental. A la noche, después de hacer un programa que no escuchaba nadie, me iba al Tortoni, a la misma radio en la que ustedes, con Adolfo Castello, hacían Demasiado Tarde Para Lágrimas. Durante meses, fui el que anotó los llamados para que se los pasaran a ustedes”, relató Mario, notablemente emocionado.
La inesperada confesión de Pergolini a Dolina: "Te tengo que agradecer"
El conductor del late show destacó que esa experiencia fue decisiva en su desarrollo profesional: “Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”. Y completó su agradecimiento: “Te agradezco tantos años de radio, de alguna forma”.
La respuesta de Dolina, rodeada de aplausos, planteó un matiz: “Usted no necesitaba escuchar La venganza... para hacer lo que hizo después”. Sin embargo, el dueño de casa lo rebatió: “No, yo creo que sí”. En esa misma charla, Pergolini profundizó sobre la influencia de referentes y la pasión. “Vengo de una época en donde se escuchaba una radio que escuchaban nuestros padres también. Escuchaba Rapidísimo por mi vieja que todo el tiempo escuchaba La Hora del Aficionado. Tuvimos una escuela, y después vi a mucha gente hacer radio con pasión. Y viste que inspira ese tipo de cosas. La verdad que inspira ver gente que la pasaba bien, que trabajaba... A mí me encantaba verlo”.
Pergolini, Dolina y la vocación
Dolina también compartió una definición sobre la vocación. “Cuando uno ve a un tipo que es feliz haciendo lo que hace, siente también que hay algo de bueno en la vocación, que no siempre es todo sacrificio y es toda resistencia a la injusticia, que hay un poco de felicidad en todo eso”.
El invitado confesó que todavía extraña los días sin radio y reveló cómo lidia con esa sensación: “Gustosamente, hubiera hecho gratis todo lo que hice en mi vida por algún dinero en este asunto de la radio. Y los días que yo no tengo radio porque es feriado o porque tenemos vacaciones, yo lo echo en falta. Lo extraño”.