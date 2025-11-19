Secciones
DeportesFútbol

“Hicimos un partido muy inteligente”, dijo el DT de Tucumán Central tras el triunfo en Graneros

El “Rojo” venció 1-0 como visitante y quedó a un paso de los playoffs. Para Walter Arrieta, la solidez fue determinante: “Mostramos ser un equipo compacto y muy fuerte”. El domingo, en Jujuy y La Plata, buscarán asegurar la clasificación ante su gente.

Felipe Estrada anotó el 1-0 para Tucumán Central. Felipe Estrada anotó el 1-0 para Tucumán Central. Gentileza Luciana Ramón.
19 Noviembre 2025

Tucumán Central consiguió un triunfo tan necesario como valioso al vencer 1-0 a Graneros como visitante por la fecha 5 del Regional Federal Amateur. En un encuentro tenso, friccionado y decisivo para ambos, el “Rojo” mostró orden, carácter y una notable capacidad para competir en escenarios calientes. El resultado lo deja bien posicionado en su pelea por clasificar a los playoffs y confirma que, incluso en contextos adversos, el equipo sabe sostener su identidad.

El entrenador Walter Arrieta quedó conforme con lo que vio en una tarde que exigía precisión emocional y táctica. “Hicimos un partido muy inteligente, bien parado, jugando con la desesperación de ellos”, analizó el DT. La lectura del juego, para él, fue clave desde el inicio: “Hoy demostramos que, a pesar de tener un árbitro en contra, si hacés bien las cosas no puede influir en el trabajo del equipo. Mostramos ser un equipo compacto y muy fuerte”, dijo.

Arrieta insistió en que la solidez defensiva no es una casualidad, sino una idea que se sostiene semana tras semana. “Es por ahí lo que trabajamos siempre: estar ordenados, tratar de no recibir goles y saber que siempre vamos a tener una situación de gol”, afirmó.

Uno de los nombres propios de la jornada fue Néstor Tonini, el arquero que llegó como refuerzo y que debió ingresar a los 10 minutos por la descompensación de Daniel Moyano. En su debut, respondió con solvencia. “Nunca dejamos de buscarlo, y los muchachos tienen hambre de ganar. Jugaron el domingo una final y hoy otra. Se vio clara la calidad de jugadores que tenemos”, destacó. Su aparición repentina terminó siendo una pieza clave para sostener el arco en cero.

También fue determinante el aporte defensivo de Francisco Gramajo, quien valoró el esfuerzo colectivo en un encuentro que se jugaba al límite. “Fue un partido duro porque los dos equipos necesitábamos ganar para seguir compitiendo. Gracias a Dios mis compañeros dieron hasta lo último y pudimos llevar el triunfo a Villa Alem”, dijo el defensor.

El triunfo, además de darle aire y confianza al plantel, ordena el panorama. Tucumán Central llega a la última fecha dependiendo de sí mismo y con la tranquilidad de haber recuperado solidez en un momento crucial del torneo.

El próximo desafío será determinante: el domingo, a las 17, en el estadio de Jujuy y La Plata, donde el “Rojo” buscará dar otro paso hacia la clasificación en su casa y ante su gente.

Temas Club Tucumán CentralTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El descargo del vicepresidente de Concepción FC: Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido

El descargo del vicepresidente de Concepción FC: "Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido"

Tucumán Central: un campeón moldeado desde enero

Tucumán Central: un campeón moldeado desde enero

Lo más popular
Se enciende Festapir 2025, la celebración de la fauna icónica de Las Yungas, en El Cadillal
1

Se enciende Festapir 2025, la celebración de la fauna icónica de Las Yungas, en El Cadillal

¿Tu TV es libre de materiales tóxicos? Así podés saberlo
2

¿Tu TV es libre de materiales tóxicos? Así podés saberlo

Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz
4

Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

Teatro musical con “Nuestra Mamma Mía”
5

Teatro musical con “Nuestra Mamma Mía”

Dos asesinos reales argentinos ocupan la pantalla chica
6

Dos asesinos reales argentinos ocupan la pantalla chica

Más Noticias
Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Día de la Tradición

Día de la Tradición

Recuerdos fotográficos: 1996. La Casa de Gobierno recupera la cúpula que se había quemado

Recuerdos fotográficos: 1996. La Casa de Gobierno recupera la cúpula que se había quemado

El Papa y su plan de viajes: León XIV expresa su deseo de volver a América Latina y visitar Argentina

El Papa y su plan de viajes: León XIV expresa su deseo de volver a América Latina y visitar Argentina

Brasil presiona en la COP30 con un primer borrador

Brasil presiona en la COP30 con un primer borrador

La pizarra de la política: el ministro Abad irá mañana a la Legislatura por el Presupuesto

La pizarra de la política: el ministro Abad irá mañana a la Legislatura por el Presupuesto

Dos asesinos reales argentinos ocupan la pantalla chica

Dos asesinos reales argentinos ocupan la pantalla chica

Teatro musical con “Nuestra Mamma Mía”

Teatro musical con “Nuestra Mamma Mía”

Comentarios