“Hicimos un partido muy inteligente”, dijo el DT de Tucumán Central tras el triunfo en Graneros

Uno de los nombres propios de la jornada fue Néstor Tonini, el arquero que llegó como refuerzo y que debió ingresar a los 10 minutos por la descompensación de Daniel Moyano. En su debut, respondió con solvencia. “Nunca dejamos de buscarlo, y los muchachos tienen hambre de ganar. Jugaron el domingo una final y hoy otra. Se vio clara la calidad de jugadores que tenemos”, destacó. Su aparición repentina terminó siendo una pieza clave para sostener el arco en cero.