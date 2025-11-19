“No está direccionado nada”: Zamoratte defendió el arbitraje tras la polémica en la final de la Liga Tucumana

Ante esa ola de críticas, Darío Zamoratte, vicepresidente de la Liga Tucumana de Fútbol, salió a responder. En diálogo con LG Play afirmó que se hace responsable por sus palabras. “Lo sigo sosteniendo y me hago cargo de lo que digo: para mí estuvo bien anulado el gol”. Según el dirigente, no existió equivocación técnica y la terna actuó conforme al reglamento.