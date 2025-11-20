Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

Jaldo aseguró que todo miembro de la fuerza que cometa delitos será apartado y puesto a disposición de la Justicia

“No vamos a apañar absolutamente a ningún miembro de la fuerza que cometa ilícitos”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario reconoció que “en una estructura tan grande” pueden darse irregularidades como las que se investigan actualmente, e insistió en que la decisión política es clara. “No vamos a tolerar este tipo de actitudes dentro de la fuerza de seguridad”. Aseguró que, pese a los logros obtenidos con la Policía, cualquier integrante que incurra en delitos “será desafectado y le caerá todo el peso de la ley”. También aclaró que no se puede “prejuzgar” a toda la institución por los hechos que involucran a un grupo reducido. “Si son 15 sobre 14.000, la policía está controlada”, afirmó. “Y si hubiera sido uno solo, también hubiese corrido la misma suerte”.