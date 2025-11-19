Encontraron un cuerpo con una bolsa en la cabeza en el río Paraná

Según informaron desde la fuerza, Prefectura dio aviso a la policía misionera y, tras el arribo del personal, se constató que el cuerpo estaba desnudo y presentaba una bolsa colocada en la cabeza. Este detalle motivó la intervención de la Policía Científica y del médico policial de turno, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar.