Encontraron un cuerpo con una bolsa en la cabeza en el río Paraná

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado flotando en el río Paraná, a unos 100 metros de la costa argentina, en jurisdicción de Puerto Libertad, provincia de Buenos Aires. La escena fue descubierta por autoridades locales que de inmediato alertaron a Prefectura Naval.
Según informaron desde la fuerza, Prefectura dio aviso a la policía misionera y, tras el arribo del personal, se constató que el cuerpo estaba desnudo y presentaba una bolsa colocada en la cabeza. Este detalle motivó la intervención de la Policía Científica y del médico policial de turno, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar.
Las autoridades ordenaron la realización de la autopsia para determinar las causas del deceso. En la investigación interviene el Juzgado de Instrucción N°3 de Iguazú, mientras que la Policía de Misiones inició trabajos en conjunto con fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay.
El objetivo es cotejar registros de personas desaparecidas en ambos países para acelerar la identificación de la víctima. Debido al avanzado estado de descomposición, los investigadores estiman que la desaparición se habría producido tiempo atrás.