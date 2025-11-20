Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 20 de noviembre de 1845, una escuadra anglo-francesa de dos naves de guerra bien equipadas y más de 90 barcas comerciales buscó penetrar en las aguas del Río Paraná sin atender la soberanía de la Confederación Argentina, que en esa época era gobernada por Juan Manuel de Rosas, quien era gobernante de la provincia de Buenos Aires. Los extranjeros buscaban quebrar la autoridad argentina para esquivar el pago de impuestos y comerciar directamente con los territorios del litoral. Para evitarlo, Rosas nombró a Lucio Mansilla a cargo de la defensa.