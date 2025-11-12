Secciones
Verano 2026: los colores, telas y estilos que no pueden faltar en tu guardarropa

El verano 2026 se llena de color, textura y conciencia ambiental. Tonos cítricos, tejidos artesanales y materiales sustentables marcan una temporada que apuesta por la frescura, la libertad y el optimismo en cada look.

Hace 1 Hs

El verano 2026 llega con una consigna clara: comodidad, frescura y autenticidad. Las pasarelas internacionales y las redes sociales ya anticipan una temporada vibrante, donde los colores se convierten en protagonistas y las texturas artesanales ganan terreno. Ni el negro ni el blanco dominarán esta vez; la moda se pinta de matices luminosos, naturales y optimistas.

Colores que inspiran movimiento y alegría

La nueva paleta estival apuesta por la energía y la vitalidad. Los tonos cítricos —naranja mandarina, verde lima y amarillo solar— se mezclan con pasteles suaves como el lila, el celeste y el durazno. El resultado es un contraste equilibrado entre intensidad y delicadeza.

Según los especialistas, esta tendencia refleja un fenómeno global: el deseo de recuperar la alegría y la espontaneidad después de temporadas dominadas por la neutralidad. En redes como Instagram y TikTok, los outfits monocromáticos y saturados ya son el nuevo código de estilo.

Materiales que respiran verano

El cambio climático y la conciencia ambiental también dejan su huella. Las marcas de moda apuestan por tejidos sustentables y livianos: algodón orgánico, lino, viscosa natural y fibras recicladas. Las siluetas amplias y fluidas —pantalones wide leg, faldas largas y vestidos etéreos— invitan a moverse con libertad sin renunciar al estilo.

El regreso del crochet y lo artesanal

La textura es otro punto fuerte del verano 2026. El crochet, el macramé y las prendas tejidas a mano se convierten en piezas clave, tanto en ropa como en accesorios. Tops calados, faldas con transparencias y vestidos con diseño artesanal definen el espíritu boho chic de la temporada.

Acompañan accesorios naturales: bolsos de yute, bijouterie de madera y sombreros tejidos que evocan lo simple, lo hecho a mano y lo sostenible.

Moda con propósito

Más que una tendencia estética, el nuevo verano propone una filosofía de bienestar. La elección de materiales nobles y procesos responsables refleja un cambio en el consumo: se busca calidad, historia y coherencia.

El resultado es una moda más humana, consciente y libre, donde los colores transmiten energía, las texturas conectan con la tierra y cada prenda invita a disfrutar del presente.

El verano 2026 no solo se viste de color: se viste de actitud.

