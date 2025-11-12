Verano 2026: los colores, telas y estilos que no pueden faltar en tu guardarropa

El verano 2026 llega con una consigna clara: comodidad, frescura y autenticidad. Las pasarelas internacionales y las redes sociales ya anticipan una temporada vibrante, donde los colores se convierten en protagonistas y las texturas artesanales ganan terreno. Ni el negro ni el blanco dominarán esta vez; la moda se pinta de matices luminosos, naturales y optimistas.