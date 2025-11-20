La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

“Apremiada igualmente por la fuerza de un olvido necesario y el peso de una memoria imprescindible, la poesía de Roberto Reynoso supo ir encontrando, desde su primer libro, el tono y los fraseos capaces de zurcir lo que la última dictadura cívico militar había desgarrado: la conciencia de sí de cada uno de nosotros y la certeza de ser solidariamente con los otros”. El análisis de Guillermo Saavedra precede los versos que conforman “Deshabitación”, poemario que se presentará hoy a las 19.30 en el salón Pedro Benejam de la Federación Económica (San Martín 427).