La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

“Apremiada igualmente por la fuerza de un olvido necesario y el peso de una memoria imprescindible, la poesía de Roberto Reynoso supo ir encontrando, desde su primer libro, el tono y los fraseos capaces de zurcir lo que la última dictadura cívico militar había desgarrado: la conciencia de sí de cada uno de nosotros y la certeza de ser solidariamente con los otros”. El análisis de Guillermo Saavedra precede los versos que conforman “Deshabitación”, poemario que se presentará hoy a las 19.30 en el salón Pedro Benejam de la Federación Económica (San Martín 427).
El libro representa una primera experiencia de coedición entre el sello independiente Falta Envido -en el marco de su colección Indeleble- y la editorial universitaria. Lo presentarán Zaida Kassab y Soledad Martínez Zuccardi, acompañadas en un conversatorio por Pablo Romero. Habrá lecturas, a cargo de Natalia Trouvé y Alejandra Jiménez; y música, con Dana Quiroga y Javier Delpuerto.
A “Olario” (1982), “Trasgris” (1999), “La hundera” (2015), “Cronicario” (2017), “Hora sepia” (2022, poesía reunida que incluye los antes inéditos “Síntoma” y “Muriente”) y “Decurso” (2023), Reynoso añade esta nueva producción, a la que Saavedra define como “poesía necesaria y testimonial”.
Lo subraya Victoria Daona en el prólogo: “el gesto que mejor lo define (a Reynoso) es el de la urdimbre, esa que se forma entre el tiempo pasado -con sus ausencias y sus dolores- y el tiempo presente...”